وزارة الهجرة تواصل حملاتها بتعفير وتعقيم مخيمات النازحين في عموم البلاد

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين حملات تعفير وتطهير كبرى لمخيمات النازحين في جميع انحاء البلاد كتدابير احترازية ووقائية للحد من مخاطر إصابة العائلات النازحة في المخيمات بفايروس كورونا (coved-19) .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” الوزارة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع دوائر الدفاع المدني ووزارة الصحة بتعفير وتعقيم مخيمات النازحين وبشكل دوري ” ، مؤكدا استمرار الوزارة بسد حاجة كل المخيمات من مواد التعقيم والتطهير الى جانب توزيع الكمامات بين النازحين .

وبين ان الوزارة ساعية بحملات توعوية واسعة بالمرض منذ اليوم الاول لدخول الفايروس الى البلاد ، اذ شملت اجراء لقاءات مباشرة مع النازحين ونشر ملصقات بالمخيمات ، إضافة إلى اقامة ندوات تثقيفية تحذر من طرق العدوى وكيفية تجنبها .