وزراء السياحة العرب يبحثون آليات مواجهة التحديات الراهنة في القطاع السياحي

القاهرة- ابراهيم محمد شريف

يبحث وزراء السياحة العرب يوم الاربعاء السابع عشر من يونيو 2020 م المقبل آليات مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة العربية فى القطاع السياحي من خلال مشاركتهم في دورة ( افتراضية ) طارئة للمجلس الوزراي العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية احمد بن عقيل الخطيب .

أكدت ذلك مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر فى تصريح لها اليوم الاربعاء العاشر من يونيو 2020 م أنه فى ظل الجهود المتواصلة من الجامعة العربية ( القطاع الاقتصادي) للوقوف حول المخرجات الداعمة للقطاعات المتأثرة اقتصاديا من تبعات جائحة فيروس كورونا ،

واضافت الدكتورة دينا الظاهر .. أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمتظمة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربي للنقل الجوي ، فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2%من الناتج المحلى الاجمالي للدول العربية ، ويساهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية .

وقالت الظاهر ان البيان المشترك قدر الخسائر المتحققة فى ايرادات السياحة بحوالي 25مليار دولار ، وفى ايرادات شركات الطيران بحوالى 8 مليار دولار ، وخسارة فى الاستثمارات السياحية 12.96مليار دولار وان هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الالاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة فى القطاع السياحى والذي يعد أحد أهم القطاعات المولدة للوظائف فى اقتصاديات الدول العربية .