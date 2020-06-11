وزير التعليم يوجه بتخصيص مقعد دراسات عليا لملاكات الصحة

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، أن الوزير نبيل كاظم وجه بتخصيص مقعد دراسات عليا في كل اختصاص للملاكات الطبية والتمريضية والفرق الساندة لها في مؤسسات وزارة الصحة “دعماً وتقديراً لجهودهم الوطنية الاستثنائية” في مواجهة وباء كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان إن ” وزارة التعليم وجهت كتاباً إلى وزارة الصحة سجلت فيه دعمها للملاكات الطبية والتمريضية والفرق الساندة لها التي قدمت تضحيات كبرى في هذه الأزمة”.

وأضاف العبودي، أن “المؤسسات الصحية المعنية سترسل الأعداد والتخصصات ليتسنى لدائرة البحث والتطوير إصدار ضوابط التقديم خارج الخطة للعام الدراسي 2021/2020”.