وزير النفط يؤكد أهمية منح “الجهد الوطني” الأولوية في قطاع العمل والمشاريع

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الأربعاء، على أهمية منح “الجهد الوطني” الأولوية في قطاع العمل والمشاريع.

وقال المكتب الإعلامي ل‍وزارة النفط في بيان إن “وزير النفط احسان عبد الجبار استقبل في مكتبه اليوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي”.

وأضاف البيان، أنه تم “بحث آليات التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجالات ذات العلاقة المشتركة، وبما يحقق اهداف وتوجهات الدولة والحكومة في توفير الفرص المثالية لبيئة العمل في العراق وفق القوانين والتعليمات النافذة”.

ونقل البيان عن عبد الجبار تأكيده على “أهمية منح الجهد الوطني الأولوية في قطاع العمل والمشاريع التي تنفذها التشكيلات النفطية مع ضرورة توفير البيئة الصحية فضلاً عن الحقوق المالية وغيرها”.

وأشار البيان، إلى أن “وزارة النفط كانت قد فرضت على الشركات الاجنبية المقاولة ان تكون نسبة العمالة الوطنية اكثر من 85 ‎%‎بالمئة”.