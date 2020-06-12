الامتحانات الألكترونية للجامعات … بين القبول و الرفض

بغداد /عديلة شاهين

فرض تفشي وباء كورونا كوفيد-19 واقعاً صعباً على الجامعات العراقية بعد إغلاقها و الانتقال الى التعليم الألكتروني الذي يعد من المسائل الشائكة بالرغم من اعتباره حلاً مثالياً في الظرف الحالي و أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي توجيهات جديدة يوم الأحد بشأن الامتحان الألكتروني لطلبة الجامعات، و قال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تابعته (المدى) :

إن معايير استخدام الوسائل المتعلقة بأداء الامتحانات نصت على تخويل الأقسام و الفروع صلاحية تحديد و استخدام المنصة المناسبة و أتاحت إرسال ورقة الأسئلة مطبوعة الى الطالب عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، و أضاف : إن تصميم أسئلة الامتحانات سيقوم على وفق الأساس الموضوعي المتنوع حسب المادة العلمية و إن تصنيف الاسئلة يكون على وفق المهارات المطلوب تحقيقها.

و بين مؤيد و معارض لأداء الامتحانات الكترونياً أكد الطالب محمد حسين للمدى عدم جاهزية بعض الطلبة للامتحان الألكتروني بسبب ضعف شبكات الأنترنت و عدم توفر أجهزة الكمبيوتر و الهواتف المحمولة لدى البعض إضافة الى لجوء بعض الطلبة الى الغش عن طريق البحث عن إجابات جاهزة في الانترنت أو الاستعانة بشخص آخر يؤدي الامتحان نيابة عن الطالب و لتلافي هذه الحالات لا بد من اختيار أسئلة تتطلب التفكير أو أداء الامتحان شفوياً، و بالنسبة لي ينتابني القلق بسبب قواعد البقاء في المنزل و التحول المفاجئ الى الامتحان عبر الإنترنت ، و قالت الطالبة نور الهدى حافظ للمدى لم نتعلم الكثير هذا العام و لا يمكن أن يحل الامتحان الألكتروني محل الامتحان التقليدي لا سيما للطلبة الاكثر فقراً إضافة الى الاختصاصات العلمية التي تحتاج الى مختبرات و اختبارات سريرية لتقييم الطالب و بما إنني من الكليات العلمية أجد صعوبة في أداء الامتحانات العملية عبر الانترنت.

التعليم الألكتروني و الخروج بأقل الخسائر

و للحديث أكثر حول جدوى أداء الأمتحانات الألكترونية أجرت المدى مقابلة مع د.محمد رافع لابد الراوي _جامعة الفلوجة / كلية الادارة والاقتصاد و شرح تجربته في هذا المجال قائلاً : بعد أزمة كورونا أصبحت وزارة التعليم العالي بين خيارين ، إما أن تلغي الدراسة و تتخذ إجراء بخصوص موقف الطلبة بالتأجيل أو العبور وإما أن تتوجه للتعليم الالكتروني عن بعد ، و استبعدت الوزارة الخيار الأول منذ اللحظة الأولى لأنها تدرك إنها بصدد استقبال دفعة جديدة من خريجي وزارة التربية ( السادس الاعدادي ) مما يؤدي إلى الارباك والزخم في العدد ويكون فوق القدرة والطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات والاقسام الداخلية والصفوف والقاعات الدراسية ، لذلك رأت الوزارة أن الحل الامثل هو التوجه للتعليم الالكتروني والخروج بأقل الخسائر ، حقيقة أن التعليم الالكتروني رغم فوائده الكثيرة إلا أنه كان غائباً وبعيداً عن تصور الآخرين سواء الاساتذة أو الطلبة ، وأنا شخصياً كنت اتلقى كما كبيراً من الأسئلة ترد من زملائي الأساتذة بخصوص الأميل أو مواقع التواصل وغيره فقد كان هناك عدد لا باس به من الأساتذة لا يعرفون ما هو الأميل ولا الباسوورد الخاص به أو طريقة ولوجه الى بعض المواقع والتصفح والتحميل منها ، اليوم و بعد أزمة كورونا اضطر الجميع الى الدخول لهذا العالم الواسع وأصبح الجميع يتعامل مع التدريس الحديث على موقع (الكلاس روم) وغيره وأصبحت أشاهد الكثير من الأساتذة بعد أن كانوا عاجزين عن الدخول الى صندوق البريد الالكتروني أصبحوا اليوم قادرين على إدارة الصفوف الالكترونية و تنقلوا بين الجامعات للمشاركة بورش عمل وندوات ومؤتمرات (أون لاين) باستخدام برامج مختلفة …

مهارة التدريسي و تفادي الغش

و أضاف الراوي : الأمر بالنسبة للطلبة أقل تعقيداً ، لأن جيل الشباب على إطلاع تام بالآمور التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، وحسب نتائج الدراسة التي خرجت بها في بحث علمي استهدف طلبة جامعة الانبار عام ٢٠١٩ قبل أزمة كورونا ، أشارت النتائج الى أن الطلبة يستخدمون الانترنت لأغراض الدراسة والبحث العلمي بنسبة ١٠٠% وإن ٩٦% منهم يستخدمون جهاز الموبايل للولوج الى مواقع الانترنت المختلفة بهدف الدراسة والبحث العلمي و رغم الصعوبات التي نواجهها وقد يكون أغلبها تقنياً مثل ضعف شبكة الانترنت أو انقطاعها إضافة الى تذبذب التيار الكهربائي أو انقطاعه ، إلا أن الأمر يعتمد على مهارة التدريسي وكفاءته و قدرته على إدارة الصف الالكتروني ، فأنا والحمد لله لدي صفوف الكترونية يصل التفاعل فيها من ٢٠٠ الى ٥٥٠ تعليق في المحاضرة الواحدة وهذه التعليقات نعتبرها تفاعل لأنها إما سؤال أو جواب أو وسيلة لجلب الانتباه وعدم الابتعاد عن موضوع المحاضرة وهذا باعتقادي نتيجة ايجابية تشير الى تقبل الطلبة لهذا النوع من التدريس والتفاعل معه

و استطرد الدكتور بالقول : بالنسبة للوثوق بالطالب أثناء تأدية الامتحان ، فهناك طرق يمكن اتباعها للحد من فرص النقل بين الطلبة انفسهم من خلال وضع أكثر من نموذج للامتحان وجعل الأسئلة بترتيب عشوائي باستخدام خاصية الترتيب العشوائي للسؤال وهذا متوفر في إعدادات الأسئلة الالكترونية ، بحيث تظهر الأسئلة مختلفة في تسلسها بين طالب وآخر فالخيار الأول يظهر عند الطالب الثاني في الخيار العاشر والثاني في الخامس وهكذا . إما أن يغش الطالب بنفسه فالحقيقة إنه لا يوجد طريقة إلا أن يتم الاختبار في قاعات مركزية تحت إشراف مراقبين أو تكون هناك مراقبة من خلال كاميرة الطالب أثناء الامتحان وهذا ما قد يتسبب بضعف الاتصال أو فقدانه بسبب ضعف شبكة الانترنت وإجراء الاختبار في وقت واحد لجميع الطلبة مما يؤدي الى الضغط على الشبكة، و بالنسبة للظروف المفاجئة في الامتحان مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف شبكة الانترنت ، اقترح على ابنائي الطلبة الاشتراك بخدمة الانترنت على بيانات الهاتف المحمول للاحتياط والجاهزية في حال انقطاع التيار الكهربائي فسوف يتوفر بديل لإجراء الامتحان .. او استخدام جهاز توفير الطاقة الكهربائية للاجهزة الخاصة باستقبال اشارة الانترنت ( ubs ) و في حال حدوث خطأ ولم يتم ارسال استمارة الاختبار ، فيعتبر الطالب حاله كحال الطالب الذي لم يؤدي الاختبار ، وهذه إجراءات إدارية ترجع تفاصليها والتصرف حيالها الى إدارة القسم العلمي وحسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذا الجانب .

تجربة غير مجدية

بينما ترى الخبيرة في مجال علم النفس التربوي السيدة جنان محمد ، أن تجربة التعليم الإلكتروني في الجامعات تواجه صعوبات كبيرة تهدّد استمرارها، في ظل عدم توفر ظروف إنجاحها، رغم كونها الوسيلة الأنجح حالياً، في ظل تفشي فايروس كورونا كوفيد-19 ، إذ لا تتوفر لها حتى الآن موازنة مالية، أو اهتمام بالبنية التحتية من أجهزة وشبكات بث، كما لا يعرف بعد إن كان التعليم عن بعد سيعتبر بديلاً للدراسة الميدانية المتوقفة . و هناك فوضى في برنامج التعليم الإلكتروني، مع وجود صعوبات كبيرة لاستمراره كونه يتم لأول مرة في العراق، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول إلى جميع الطلبة . و أنّ تجربة التعلم عن بعد لم تعمم على كل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بسبب ظروف الطلبة وأزمات الكهرباء وضعف الإنترنت من بين أبرز التحديات التي تواجهها، وغياب الرؤية الستراتيجية بشأنها و نعتقد بان الكثير من الطلبة مترددين للمشاركة بسبب القرارات المختلفة اليومية التي تصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن استمرار التجربة أو إلغائها، و أن كثيراً من الطلبة في القرى والأرياف لا يمكنهم تطبيق التجربة بسبب انعدام التيار الكهربائي والإنترنت، و اقترح إلغاء التجربة بأعتبارها غير مجدية وشمول الطلبة بالعبور مثل بقية المراحل التي تم منحها قرار العبور .

معوقات و قلة تفاعل الطلبة

و أكدت السيدة جنان على وجود معوقات كثيرة تعترض نظام التعليم الإلكتروني منها عدم التخطيط، وغياب الرؤية، والتسرع خصوصاً أنه جاء فجأة بدون دراسة سابقة، وبدون تجهيزات ، مما يجعله مشروعاً غير فعال لذا نقترح اعتماد حلول أخرى . واؤكد لكم بأن معظم أساتذة الجامعات و المدرسين الذين تبنّوا تجربة التعليم الإلكتروني في عدد من الجامعات، أكدوا بأن التجربة غير واضحة المعالم، ولا يمكن استمرارها بهذه الطريقة العشوائية و الكثير من الطلبة لم يتفاعلوا مع التجربة بسبب الصعوبات الكبيرة وحداثة التجربة لهذا السبب التجربة غير مجدية، وبالرغم من نجاح بعض الطلبة في التواصل حيث تتوفر لهم ظروف مناسبة من إنترنت وتيار كهربائي، لكن نسب الطلبة المتفاعلين قليلة في حال تم اعتماد التجربة، وإن تمت الامتحانات وفقاً لها، فسيقع ظلم كبير على الطلبة ، ندعو إلى إعادة تقييم التجربة، واعتمادها مستقبلاً في حال كانت الظروف مناسبة.