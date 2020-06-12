البرلمان يقوض قانون الاقتراض ويلزم الحكومة بتخصيص ربع الأموال للمشاريع الاستثمارية

أجرت اللجنة المالية النيابية تعديلات على مسودة قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي العام 2020. وحددت الحكومة حجم الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولارات، والمحلي بـ(15) تريليون دينار، مشترطة ان تكون نسبة الفوائد لهذه القروض لا تتعدى الفوائد المعتمدة دوليا.

وتوضح سهام العقيلي، عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أن “استضافة اللجنة المالية النيابية لوزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ركزت على بحث موضوع الاقتراض المحلي والخارجي”، مبينة أن “وزير المالية حذر من إمكانية عدم دفع رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران في حال تعطيل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي”.

وأحالت الحكومة في الحادي عشر من شهر أيار الماضي مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي إلى مجلس النواب لتمويل العجز المالي العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما خلق أزمة اقتصادية. وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وسط اعتراضات عدد من الكتل واللجان البرلمانية على منح الحكومة ووزير المالية تفويضا كاملا للاقتراض.

وتضيف العقيلي أن “اللجنة المالية البرلمانية اجرت تعديلات على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي بإضافة مادة نصت على تخويل وزير المالية الإصلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية، وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة على أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% من هذه القروض لتمويل المشاريع المستمرة الاستثمارية وتنمية الأقاليم”.وتابعت النائبة عن محافظة ميسان أن “التعديل الذي أضافته المالية النيابية حدد حجم الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، وحجم الاقتراض المحلي بـ(15) تريليون دينار”، لافتة الى ان “هذا التعديل ألزم ان تكون الفائدة لهذه القروض لا تتعدى الفوائد المعتمدة دوليا”. وفي الثلاثين من شهر أيار الماضي كشف تقرير لـ(المدى) عن وجود توجه حكومي نحو الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية السنة الحالية. واضطر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وفريقه إلى الاستعانة بالاحتياطي النقدي بسبب الضائقة المالية وقلة السيولة جراء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة وتفشي وباء كورونا من جهة أخرى. وتلفت إلى أن “الاقتراض المحلي سيكون من البنك المركزي والمصارف الحكومية الرافدين والرشيد”، منوهة إلى أن “المالية النيابية تشترط ايضا لتمرير قانون الاقتراض قيام الحكومة بإرسال قانون الإصلاح المالي”.

واستكملت اللجنة المالية في مجلس النواب النقاشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، داعية الحكومة لإرسال ورقة الإصلاح المالي.

وتتكون مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي من مادتين، الأولى تنص على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، اما الثانية فهي تلزم ان يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وبينت اللجنة البرلمانية في بيان لها حصلت عليه (المدى): أنها عقدت اجتماعا برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة يوم الخميس ١١/٦/٢٠٢٠ لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه . واضاف البيان أن اللجنة المالية وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى وخلال الاجتماع الذي عقد في قاعة (الشبيبي) ناقشت عددا من النقاط والاستفسارات المراد توضيحها بشأن مشروع قانون الاقتراض أهمها سقف هذا الاقتراض والمدة الزمنية له، مع ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الارتفاع الحاصل باسعار النفط في السوق العالمية. وبينت اللجنة المالية بالأرقام النفقات التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر السبعة المتبقية لعام ٢٠٢٠ والتي يحدد على ضوئها مبلغ الاقتراض، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة لا تقل عن ٢٥٪ من حجم الاقتراض الكلي للمشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وشددت اللجنة المالية على أهمية إرسال الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب لغرض إعادة النظر بالسياسة المالية والاقتصادية وتصحيح هذا المسار الذي يمس قوت المواطن، فضلا عن تبني الحكومة افكارا وآراء مختلفة في سد العجز الحاصل في الموازنة غير القيام باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وهو أمر مرفوض وبشكل قاطع في اللجنة المالية ومجلس النواب.