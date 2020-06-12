التقاعد العامة: بدأنا بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

أعلن مدير هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، الخميس، تلقي الهيئة توجيها من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

وقال الساعدي في تصريح للشرقية، (11 حزيران 2020)، إن “رئيس الوزراء وجه بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين، وبدأنا العمل فوراً وسنرفعها إلى بطاقاتهم الذكية”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، أن الاستقطاعات في بعض المرتبات، كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة وشملت 27% من المتقاعدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، (11 حزيران 2020) أن “تلك الأموال ستُعاد خلال الايام المقبلة أو مع راتب الشهر القادم”.

وتابع، “نرفض المزايدات السياسية واخطاء المراحل السابقة قادت الى هذا الانهيار الماضي”لافتاً إلى أن ” هذه المزايدات تأتي من قبل من يريد استمرار استنزاف الدولة، ومصرّون على الاصلاح الشامل”.

وتابع، أن “هدف حكومتي هو الوصول لانتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة”، مشيراً إلى أننا “لا نريد أنّ يكون العراق منطقة صراع، وإنما سلام”.