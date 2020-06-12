الحزب الإسلامي العراقي يبحث مع الجبهة التركمانية العراقية المستجدات السياسية

زار وفد رفيع المستوى من الحزب الإسلامي العراقي، مقر الجبهة التركمانية العراقية فرع أربيل.

وضم وفد الحزب الإسلامي نائب الامين العام فارس يونس، وعضو المكتب السياسي خلف الحديدي، وعضو المكتب السياسي ومسؤول مركز نينوى سلطان حسين ناصر، وعضو قيادة فرع غرب نينوى نوزت حسن علي.

والتقى الوفد خلال الزيارة وزير شؤون المكونات في حكومة اقليم كوردستان العراق وعضو اللجنة التنفيذية في الجبهة الاستاذ آيدن معروف، وأعضاء قيادة الجبهة في أربيل.

وجرى خلال الزيارة بحث المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين الحزبين، وتمثيل المكون التركماني في الكابينة الوزارية كحق دستوري.

كما وأكد الطرفان على ضرورة الاستمرار بالتعاون في الملفات والقضايا المشتركة.

ومثّل الجبهة خلال اللقاء، عضو برلمان كوردستان هيمداو بلال، ومسؤول العلاقات بدر هادي، ومسؤول منظمات المجتمع المدني بروا عمر.