الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتكليف حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء

وافادت وكالة “سانا” ان حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المكلف إضافة لمهامه وزيرا للموارد المائية هو من مواليد إدلب عام 1953 ، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009 وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظا للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018 ووزيرا للموارد المائية منذ العام 2018.