السفير الايراني في بغداد يبحث مع وزير الخارجية العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي، أن الوزير فؤاد “حسين التقى مع سفير الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة في بغداد إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين أكدا على عُمق العلاقات العراقـيّة-الإيرانيّة، وضرورة تعزيزها، خدمة للشعبين الجارين”.

يذكر ان السفير الايراني التقى خلال الفترة الاخيرة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي ووزراء “النفط” و”الداخلية” و”الدفاع” و”النقل” و”العمل والشؤون الاجتماعية” و”الاعمار والاسكان والبلديات العامة” و”المالية” و”التعليم العالي” للبحث في قضايا التعاون على الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين ايران والعراق.