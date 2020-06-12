الصحة العالمية: الحظر الشامل الحل الوحيد لمواجهة كورونا في العراق

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل ،أمس الأول الاربعاء، أن تطبيق الحظر الشامل هو الحل الوحيد للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال إسماعيل في تصريحات لوسائل الاعلام ، إنه “لن يكون لتطبيق الحظر الشامل أي قيمة من دون التزام المواطنين”، مشيراً الى أنه “تم خرق الحظر الجزئي خلال شهر رمضان، كما تم خرق الحظر الكلي خلال الأسبوع الماضي، ما أدى الى تزايد أعداد الإصابات، في وقت لم يدرك بعض المواطنين العراقيين خطورة الموقف”.

وناشد ممثل الصحة العالمية المواطنين العراقيين بـ”تغليب صوت العقل، لأن كورونا وباء حقيقي موجود في جميع دول العالم، ولا يمكن إنكاره، وإنه تم بسبب هذا الوباء إغلاق الأسواق والملاهي والمؤسسات وتوقفت الحركة في جميع دول العالم “.

ونفى إسماعيل “التصريحات التي نسبت الى المنظمة العالمية المتعلقة بأنه بوسع أي شخص مصاب لم تظهر عليه أعراض الإصابة، المشي في الأسواق”، مؤكداً “هذا غير صحيح، وإن التصريحات التي أدلت بها عالمة الوبائيات في منظمة الصحة العالمية وهي أميركية الجنسية، أشارت الى أنه ليس من المؤكد من لم تظهر عليه الأعراض أن ينقل العدوى؛ لأن الفايروس قد يكون في فترة الحضانة، وانه لم يتم معرفة الكثير عن فايروس كورونا، اذ لم نكن نعرف على سبيل المثال، هل تؤثر الحرارة في هذا الفايروس وتقضي عليه أو لا، وهنالك الكثير مما لا نعرفه عن هذا الفايروس”.

من جانب آخر شكك اسماعيل بأن “حالات العدوى بالإصابة لم تحصل من المصابين الذين يسيرون مع الناس، بل من الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض”، معتبراً أن “هذه الأنباء التي تنشرها بعض وكالات الأنباء غير صحيحة وهي بحاجة للتدقيق، حالات الاصابة كانت قليلة في إقليم كردستان، قبل فتح مدينة أربيل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وحين تم فتحها ارتفع عدد الاصابات، مع أن اربيل مدينة غير متصلة مع إيران”.

وأضاف أن “بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي داخل العراق، خسرت خسائر فادحة بسبب الحظر الشامل، وإن من صالحها الترويج لعدم وجود وباء كورونا “، مضيفاً أن “هذه الجهات لا تهتم بصحة الناس، وإنها تقتطع بعض التصريحات من الصحة العالمية وتروج لها كي لا تخسر الأموال”.

وأشار الى أنه “يقدر الخسارة المادية، لكن السلامة أهم من كل شيء، وإنه يجب التضامن والتكافل من أجل تجاوز الأزمة الصحية، ليتم بعد ذلك تعويض الخسائر المادية”.

وبصدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق ، قال إسماعيل “منذ بداية الأزمة كان عدد الإصابات نحو 14 ألف إصابة، وإن عدد الراقدين ثمانية آلاف بينهم 70 شخصاً فقط يرقدون في العناية المركزية”، مؤكداً أن “اغلب المصابين يتعافون، وإن نسبة الوفيات قليلة بين المصابين، ما يدل على قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء الأزمة، مردفا أن “هناك إجراءات ودعماً فنياً وتقنياً ومشاورات لمنظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، وإنه تم تجاوز الموجة الأولى من الإصابات، فيما تتوفر حالياً الأدوات الوقائية وأعداد من (الكتات)، فضلاً عن منحة الصين، وأن حملات التوعية والعديد من المحاور التي قام بها العراق ساعدت على تجاوز الأزمة”.

ولفت إلى أن “وزارة الصحة تنصح بشيء، لكن القرار يأتي مغايرا لتوجيهاتها بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد”، مشيراً الى أن “الوزارة نصحت باستمرار الحظر الكلي خلال شهر رمضان ولكن تم رفعه وأصبح حظراً جزئياً بسبب الاوضاع الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “عدم قناعة المواطنين بوجود وباء كورونا، يجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في بعض المناطق التي تخضع للعزل الصحي”، مبيناً أنه “يجب عدم الاختلاط والتلامس خلال تطبيق العزل الصحي، لكن استمرار المواطنين في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتبادل الزيارات ووجبات الطعام واقامة الافراح والعزاء وغير ذلك من الامور التي تتسببت في انتشار وباء كورونا”

من جهة أخرى حذّرت مفوضية حقوق الانسان،أمس الخميس، من كارثة انسانية في مخيمات النازحين، مالم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقت المدى نسخة منه أمس الخميس ، إنه “تم تشخيص حالة إصابة لسيدة مسنة بوباء كورونا في مخيم اشتي، المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين في السليمانية”.

وأشار الغراوي الى أنه “تم أخذ الإجراءات الوقائية كافة، عبر عزل المخيم، وحجر العائلة المصابة المكونة من ( ٦) افراد، وحجر (١٧) شخصاً من الملامسين، وأخذ عيّنات للفحص المختبري لهم، والتي من المؤمل أن تظهر نتائجها قريباً”.

وأوضح الغراوي أن “مخيمات النازحين ستشهد كارثة انسانية سبق أن حذرنا منها مراراً، إذا لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين في هذه المخيمات”.

وعلى مدى الأيام الستة الماضية تضاعفت حصيلة الإصابات في العراق لتقفز حاجز 14 ألف حالة مؤكدة مع ارتفاع معدلات الوفيات بشكل مقلق، فيما ترهن وزارة الصحة السيطرة على الجائحة بتشديد إجراءات الحظر الشامل بشكل صارم لمدة أسبوعين من أجل قطع سلسلة انتشار الوباء وتفاقمه.

وشددت قوات الأمن منذ مساء الأحد 7 حزيران ، من إجراءاتها بإلغاء كافة الاستثناءات بعد الساعة السادسة مساءً، وفق توجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

لكن وعلى الرغم من ذلك، استمر مؤشر الإصابات بالتصاعد، فيما تشير معلومات من مصادر مطلعة إلى وجود أزمة داخل مؤسسات وزارة الصحة تتعلق في قدرتها على إجراء الفحوصات الكافية في ظل نقص في الأدوات المطلوبة.

وأشر تقرير خلية الأزمة في مجلس النواب، الذي تم مناقشته ، عدة ملاحظات على أداء خلية الأزمة الحكومية، منها عدم تنفيذ قرارات حظر التجوال بالشكل المطلوب من قبل الأجهزة الأمنية، وافتقار عملها لوجود رؤية واضحة ومحددة وخطط مرحلية مدروسة وافتقارها كذلك لتنويع البدائل المتاحة وعدم وجود برتوكول نفسي أو اجتماعي في التعامل مع الحالات المشتبه بها وعدم مكافئة وتحفيز العاملين في مكافحة الجائحة.

وطالب النواب في مداخلاتهم، بإعادة النظر بحظر التجوال الشامل الذي “أثقل كاهل المواطنين”، واستبداله بالحظر الجزئي، فضلاً عن إلزام الحكومة بوضع ستراتيجية فاعلة لمواجهة كورونا.

كذلك طالبوا، بوضع جدولة لعودة طلبة الجامعات إلى مقاعد الدراسة، واقترحوا إطلاق سراح السجناء من كبار العمر للتخفيف زخم النزلاء في السجون، وتركيز الجهات المعنية على أهمية توعية المواطنين بالالتزام بشروط الوقاية، والدعوة إلى فتح مصرف لبلازما الدم لتبرع المتعافين من الجائحة للاستفادة في معالجة الحالات الحرجة.

في خضم ذلك ، يعزو مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا، إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وقرارات حظر التجوال، فضلاً عن زيادة معدلات الفحص المختبري للمواطنين عبر الجولات الميدانية التي تنفذها الفرق الطبية أو قدوم المواطنين نحو المؤسسة الصحية لغرض إجراء الفحص.

ويقول عبد الأمير، إن “أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر ونحن نتوقع ارتفاعها أكثر من الأعداد المسجلة حالياً”، مؤكداً أن “الحلول في الوقت الحالي، تقتصر على فرض حظر صارم للتجوال لمدة أسبوعين ومنع خروج المواطنين من منازلهم إلا للحالات القصوى”.