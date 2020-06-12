الصحة العالمية توصي بتمديد الحظر الشامل مع تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص (9342) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868)”. واضاف ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (1261) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 123، بغداد / الكرخ 174، مدينة الطب 267، النجف الأشرف 14، السليمانية 58، أربيل 11، دهوك 3، كربلاء 33، كركوك 16، ديالى 70، واسط 233، بابل 26، البصرة 23، ميسان 76، الديوانية 94، ذي قار 8، الأنبار 3، المثنى11، نينوى 9، صلاح الدين 9”.

وسجلت وزارة الصحة شفاء 354 حالة. فيما سجلت 31 وفاة، وبهذا يكون مجموع حالات الوفاة الكلي قد بلغ 457.

وبلغ مجموع الاصابات الكلي: 16675، منهم 6568 تشافوا وغادروا المستشفيات، فيما يرقد 9650 منهم 98 في العناية المركزة.

الى ذلك، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، أن تطبيق الحظر الشامل هو الحل الوحيد للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.