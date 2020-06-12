الوحدات الكوردية تعلن مقتل وإصابة 9 مسلحين في عفرين والباب وإعزاز‎

أعلنت قوات موالية للوحدات الكوردية، اليوم الجمعة، أنها نفذت سلسلة عمليات ضد الجيش التركي وميليشياته أسفرت عن مقتل وإصابة تسعة مسلحين.

وقالت ‹قوات تحرير عفرين› في بيان : «نفذت قواتنا عمليتين في منطقة الباب شرق حلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية للجيش التركي».

وأضافت أن «قواتنا نفذت عمليتين في بلدة مارع جنوب إعزاز شمال حلب، ما أسفر عن مقتل عنصرين آخرين».

كما ذكرت تلك القوات أن قواتها استهدفت إحدى تحصينات الجيش التركي في قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا في عفرين، أما أسفر عن إصابة أربعة عناصر بجروح.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الوحدات الكوردية والجيش التركي وميليشياته، فجر اليوم الجمعة، في مناطق الشهباء ومنبج شمال شرق حلب، مع ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية من الطرفين.

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش التركي وميليشياته من جهة والوحدات الكوردية والنظام من جهة أخرى بين الحين والآخر.