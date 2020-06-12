برلماني سابق: أوضاع الكورد الشبك في ‹المتنازع عليها› أسوأ من أي وقت مضى

’’عودة البيشمركة حل جذري لمشاكل المنطقة’’ …

أكد الممثل السابق للكورد الشبك في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، أن أوضاع الشبك جراء سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي على مناطقهم في ‹المتنازع عليها› أسوأ حالياً من أي وقت مضى.

وقال سالم شبك : «حالياً أوضاع الكورد الشبك في سهل نينوى الذي تسيطر عليه ميليشيات الحشد الشعبي أسوأ من أي وقت مضى، لأن مسلحي هذه الميليشيات يعتدون بكافة الأشكال على المواطنين ويفرضون الإتاوات على أصحاب المحلات والأسواق، ويكنون حقداً كبيراً للكورد الشبك ويمارسون عليهم ضغوطاً كبيرة».

سالم شبك

وأشار إلى أن «هناك حالياً دعوات تطلق عبر مواقع التواصل من قبل بعض الشوفينيين لقتل الكورد الشبك، دون أن يحاسبهم أحد».

وختم النائب السابق تصريحه بالقول: «إننا ندعو حكومة إقليم كوردستان إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية، لإيجاد حل للأوضاع غير المستقرة في (المتنازع عليها) بشكل عام، وفي سهل نينوى على وجه الخصوص، وذلك عبر عودة قوات البيشمركة والآسايش إلى المنطقة، لأن هذه القوات تمثل الحل الجذري لمشاكل (المتنازع عليها)، وإلا فإن الأوضاع سوف تتدهور يوماً بعد يوم».