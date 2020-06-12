بعد تدخل وزير الصحة .. الحجامي يخرج عن صمته بشأن شراء الأوكسجين من وزارة الصناعة

اتهمت صحة بغداد – الكرخ، الخميس، وزارة الصناعة، برفع أسعار “الاوكسجين الطبي”، المستخدم في علاج المصابين بـ “كورونا”.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، في بيان، (11 حزيران 2020)، إنه “في الوقت الذي تتصدى فيه كل مؤسسات وزارة الصحة بكافة منتسبيها لعدو شرس وتخوض معركة حامية على مدار الساعة، وفي كل شبر من البلاد سقط فيها الكثير من منتسبيها بالمرض وفارق بعضهم الحياة ولا زال الآخرين ينتظرون صابرين محتسبين، ورغم تسجيل اعداد كبيرة من المصابين من المواطنين، وتصلنا التقارير باستمرار عن الذين يفارقون الحياة بعد معاناة شديدة في ردهات الانعاش ولازالت ردهات الانعاش تغص بالمصابين نجد البعض ممن يحاول أن يلوي ذراعنا ويرقص على جراحاتنا لتحقيق مطامع دنيوية مقابل آلامنا ومآسينا”.

وأضاف، “من هذه الجهات هي بعض دوائر وزارة الصناعة المنتجة للاوكسجين الطبي الضروري جداً جداً في علاج المصابين، ورفعوا سعر الأوكسجين مستغلين هذه الازمة وكذلك المطالبة بديون سنين سابقة، ورغم تدخل السيد وزير الصحة مشكوراً لحلحلة الموضوع لكن البعض ممن أعمت قلوبهم الدنيا تمادوا في طغيانهم وقبل أيام زارنا مدير عام إحدى الدوائر ومعه كتاب رسمي يشعرنا فيه بزيادة الأسعار أو يقطع التجهيز، ولأن كثير من المرضى الان وضعهم حرج جدا جدا و فشلت كل محاولاتنا لم أجد من اللجوء إلى الرأي العام لعلهم يتراجعون عن ابتزازهم المستمر، وتغليب مصلحة وأرواح العراقيين على كل شيء”.

وأرفق الحجامي في بيانه، وثيقة لإحدى المستشفيات ولا زال الوضع حرج جداً جداً في مستشفيات الكرخ العام والفرات العام والكرامة التعليمي وكل المستشفيات الأخرى”.