توضيح من مالية كوردستان حول الـ 400 مليار دينار المرسلة من بغداد

نشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توضيحاً حول الـ 400 مليار دينار التي أرسلتها بغداد مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان إن «الـ400 مليار دينار الذي أضافته الحكومة الاتحادية لحسابها مؤخراً كان في اطار اتفاق سابق بين أربيل وبغداد، والذي بموجبه كان 453 مليار دينار»، لافتاً إلى أن «أسباباً سياسية وكذلك الأزمة المالية أدت إلى ايقاف المبلغ المذكور لعدة أشهر».

أضاف البيان، أنه بعد عيد الفطر تم تحويل مبلغ أقل من المتفق عليه لحساب وزارة المالية، وأن رئيس حكومة إقليم كوردستان كان قد قرر توزيع جميع رواتب الموظفين قبل العيد بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن حكومة الإقليم تفاوضت مع شركات النفط من أجل تأجيل استحقاقاتها المالية لفترة أخرى، وبذلك تم جمع 375 مليون دولارمن بيع النفط وتأجيل حقوق واستحقاقات الشركات.

وذكر أيضاً، أن الحكومة استدانت 150 مليون دولار من عدد من الشركات النفطية، وكذلك قامت باستدانة مبلغ 138 مليون دولارمن أصحاب رؤوس الأموال المحليين لمدة شهر واحد، مع 17مليون دولار من التحالف و75 مليون دولار من الإيرادات المحلية، وتم دفع رواتب الموظفين قبل العيد.

وأردفت الوزارة في بيانها، بالقول، إن الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغاً بعد أيام من العيد، فقام البنك المركزي العراقي بقطع مبلغ 12 مليار دينار من أصل 400 مليار دينار أعلنت عن إرساله من أجل دفع ديون المصارف الأهلية، فبقي مبلغ 388 مليار دولار فقط للإقليم، فتمت إعادة مبلغ 165 مليار و725 مليون دينار من ديون أصحاب رؤوس الأموال المحليين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بقي حالياً مبلغ 222 مليار و275 مليون دينار، فإما أن يتم تخصيصه لسداد رواتب الشهر القادم مع جمع الإيرادات المحلية ومبالغ بيع النفط «ومع ذلك يبقى هنالك عجز»، أو يتم بهذا المبلغ إرجاع باقي ديون الشهر الماضي.