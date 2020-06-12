فرقة الامام علي القتالية تعلن عن دفن (٥٥٠) متوفي بجائحة كورونا لحد الان

صوت العراق – النجف – فراس الكرباسي:

في حصيلة هي الاعلى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، اعلنت فرقة الامام علي القتالية عن دفن (٥٣) متوفي جديد ليصل العدد الكلي (٥٥٠) متوفي تم دفنهم من قبل متطوعي الفرقة في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف.

وقال عبد الحسن الحيدري مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الامام علي القتالية اللواء الثاني-الحشد الشعبي عن ارتفاع عدد من تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف والتي تم تخصيصها لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي حتى اليوم الجمعة، ليصل العدد الكلي الى (٥٥٠) متوفي بينهم (٣) من الديانة المسيحية بعد دفن (٥٣) متوفي جديد بالجائحة خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية.

واضاف الحيدري: أن من بين المتوفين (٤٥) من بغداد واثنين من النجف الاشرف ومتوفي واحد من محافظة بابل ومتوفي واحد من المثنى واخر من محافظة ذي قار ومتوفي واحد من صلاح الدين وواحد من قضاء بلد.

وأكد الحيدري: أن إعداد المتوفين بالجائحة تزايدت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين خصوصا من العاصمة بغداد بينهم عدد من الشباب وايضا طفل من مواليد ٢٠١١،مشيرا الى أن سبب ارتفاع الحالات الوفيات تعود لعدم التزام وتهاون المواطنين بالارشادات الصحية للوقاية من هذا الفيروس القاتل.

يذكر ان عدد من مجاهدي فرقة الامام علي القتالية – اللواء الثاني الحشد الشعبي بقيادة سماحة الشيخ طاهر الخاقاني، وطبابة الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بالجائحة وبناء قبورهم بشكل نموذجي على نفقة الفرقة ، بعد مبادرة سماحة السيد علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمه وفق الطرق الشرعية./انتهى.