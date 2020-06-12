وزارة الهجرة تقدم قرابة سبعة آلاف حصة اغاثية بين النازحين في السليمانية

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين (6732) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمي آشتي وعربت التابعين الى محافظة السليمانية ، اذ تضمنت المساعدات سلات عذائية وسلات صحية وافرشة ارضية .

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين ان كادر فرع الوزارة في المحافظة وزع (5799) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيم آشتي الى جانب توزيع (933) حصة من المساعدات الاغاثية للعوائل النازحة في مخيم عربت .

واضاف حسين ان الوزارة مستمرة بتامين المؤن والمساعدات الانسانية والاحتياجات الضرورية للعوائل النازحة سيما الساكنين في المخيمات لحين عودتهم الى ديارهم الاصلية .