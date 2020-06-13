السويد تدعو العراق وثلاث دول الى استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم

قال وزير العدل والهجرة السويدي مورغان يوهانسون، إن الحكومة السويدية، ستمارس ضغطًا على حكومات العراق ولبنان وإيران، حتى تستقبل مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السويد.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT يوم الجمعة، أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، حيث لدينا مجاميع عديدة من المرفوضين، ترفض دولهم استقبالهم.

وأكد يوهانسون، أنه سيدعو سفراء هذه الدول الى اجتماع خاص لمناقشة هذا الأمر معهم، والوصول الى صيغة تعاون من أجل استقبال هذه الدول لمواطنيها.

وأوضح الوزير أن السويد تعاني من مشكلة مماثلة مع الصومال أيضا، ”لكن الصومال ليس لها تمثيل في السويد”.

وشّدد على أن هناك عدة آلاف من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لا يمكن ترحيلهم الى البلدان الأربعة بسبب رفض حكومات هذه البلدان استقبال مواطنيها.

وأشار يوهانسون الى أن العراق وقع مع السويد قبل 10 سنوات اتفاقية وافق بموجبها على استقبال مواطنيه، لكن لم يتم تطبيق الاتفاق.

وقال إن هذه الدول حريصة على العلاقات مع السويد، ويفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على استقبال البلدان لمواطنيها من الدول الأخرى.

وترى السويد أن على الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغط على البلدان التي ترفض استقبال مواطنيها من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.