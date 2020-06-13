الصحة العراقية تعلن بدء الحظر الجزئي ابتداءً من الأحد وتتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

أعلنت وزارة الصحة، تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بحظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.

وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قال في بيان إن «التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد».

وأضاف أن «الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحاً والى الساعة السادسة مساءً»، لافتاً إلى أن «التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض ،لاسيما ارتداء الكمامات».

وأشار الجميلي إلى أن «التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد ، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة».

وأوضح أنه «سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية، لاسيما التجمعات وفق المادة 368 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل».

وبين الجميلي، أن «هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات»، ولفت إلى أن «هناك قراراً سابقاً من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا».