القبض على أخطر مهربي عناصر التنظيم وعوائلهم من العراق وسوريا ودول أخرى

تمكنت قيادة عمليات نينوى، الجمعة، من إلقاء القبض على أخطر ناقلي ومهربي عناصر تنظيم داعش وعوائلهم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع (12 حزيران 2020)، أنه بـ”عملية نوعية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن فصيل الاستطلاع في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في سرية الواجبات الخاصة التابعة لمديرية الاستخبارات، من القاء القبض على أخطر ناقلي ومهربي الدواعش وعوائلهم والملقب بـ (ابو نمر) في حي الرفاعي بأيمن الموصل”.

واضاف البيان أن ” أبو نمر يدير عدة شبكات لنقل وتهريب الإرهابيين بين العراق وسوريا وبعض الدول العربية والاوروبية ويمتلك علاقات واسعة تسهّل عمله، كما قام بمساعدة عناصر ارهابية من خلال تزويدهم بمستمسكات أصولية وإسكانهم حسب الطلب، بالاضافة الى انه كان يعمل في تجارة الأموال المزورة والمجمدة”.