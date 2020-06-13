المنافذ: الإيرادات المتحققة في موانئ أم قصر البحرية بلغت أكثر من 65 مليار دينار

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، أن مجمل الإيرادات المتحققة للفترة من 1 ٱيار ولغاية 11حزيران لعام 2020 بلغت 65,840,172,000 مليار دينار عراقي عن قيمة الإيرادات الكمركية والضريبية التي تم استيفاءها عن الحركة التجارية في منافذ موانئ أم قصر البحرية.

وذكرت الهيأة في بيان أن “هذا الإنجاز يعد حصيلة طبيعية لتعاون الدوائر العاملة بالرغم من قرار تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية وكذلك كان لتشديد الإجراءات المتخذة في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني الدور الكبير والفعال في تضييق الخناق على الفاسدين والمهربين ومنعهم من التجاوز على المال العام”.

وأضافت “أنها وضعت الخطط الكفيلة لاستحصال إيرادات نوعية تصاعدية داعمة ومعززة للموازنة الاتحادية في ظل الظروف الراهنة والمعقدة المتمثلة بالأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها بلدنا”.