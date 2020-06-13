سيناتور أمريكي يؤكد ان الحوار الاستراتيجي سيساعد الكاظمي بملف مهم للغاية

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، على أهمية الحوار الاستراتيجي مع العراق.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية عن مورفي قوله إن “على الولايات المتحدة أن تستخدم الحوار الاستراتيجي كبداية جديدة للتعامل مع الحكومة العراقية لخلق استقرار طويل الأمد في البلاد”.

وأضاف مورفي، أن “المحادثات تمثل فرصة لمساعدة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي فيما يتعلق بمعالجة الفساد وتحقيق الرخاء لأمة مزقتها سنوات من الحرب”.

وقال “هذه أهداف سامية تتطلب اهتماما دبلوماسيا مستداما ودعما ماليا أميركيا، وهي في الوقت ذاته بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل”.

وكان الحوار الاستراتيجي العراقي- الامريكي أنطلق عصر أمس الخميس عبر تقنية الفيديو وتقرر إجراء الجولة الثانية منه في واشنطن خلال شهر تموز المقبل.

وأعلن البيان المشترك عقب الاجتماع ان الولايات المتحدة الأميركية ستواصل خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية.

كما أكدت الولايات المتحدة وفقاً للبيان “أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق”.

من جانبه علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان “العراق الحوار حقق انجازاً عراقياً كبيراً يحسب للحكومة، وأكدنا فيه على مبدأ السيادة ومصلحة العراق اولاً ونجحنا في تحقيق نتائج كبيرة”.

وأضاف في تصريح صحفي “جرى تأكيد الانسحاب الاميركي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد” مشيراً الى ان “الحوار أنتج اعترافاً بقرار مجلس النواب بالانسحاب الاميركي، كما سيكون هناك تعاون على صعيد العلاقات الاقتصادية وغيرها من القطاعات”.