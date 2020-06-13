علي هادي كم نحتاج من الزمن لكي ننسى

د.عبد الكريم السوداني

من لحظة سماع خبر رحيلك ولهذه اللحظة ,

والسؤال هو نفس السؤال ,

هل يمكن لي وانا اتابع البرامج الرياضية ان لا اتوقع ظهورك فيها ؟

نعم , الى هنا وا نتهى كل شئ ..ولم تبق الا الذكريات .

ولكن كم نحتاج من الزمن لكي ننسى ؟

ننسى علي هادي اللاعب الخلوق .

ننسى علي هادي المدرب المجتهد.

ننسى علي هادي المحلل الرياضي المتميز .

ننسى علي هادي الموقف بل المواقف .

ننسى علي هادي المعترض و المعارض .

ننسى علي هادي الناطق بالحق .

وننسى علي هادي الفقير الغني والغني الفقير.

واذا نسينا كل ذلك , كم نحتاج من الزمن

لكي ننسى علي هادي الانسان ؟

كم منا سيلعن كورونا التي حبست انفاسك ؟

ولكني على يقين من انك بايمانك وصبرك وحبك للحياة قتلت كورونا .

ولكن الذي غيبك عنا هو وعيك وحرصك في زمن اللاوعي واللاحرص ,

احلامك هي التي غيبتك عنا

احلامك التي كانت تموت في لحظة استيقاظك.

نم ايها الاصيل

نم في فراشك بسلام

ودع الاحلام للحالمين في وطن لايعرف النوم

نم في فراشك

واستنشق هواء جنتك التي ندعو لك بالفوز بها

ونحن على ثقة انك لم ولن تنسى ان تشكو حالنا لله الواحد الاحد.