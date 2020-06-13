في نداء عاجل.. طلبة عراقيون بمصر: أنقذونا الوضع خطير وحياتنا مهددة

وجه طلبة عراقيون عالقون في مصر منذ أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال عدد من هؤلاء الطلبة “نحن مئات الطلبة العالقين بمصر، ومنذ أكثر من شهرين راجعنا السفارة العراقية هناك بخصوص العودة للعراق لان الامتحانات تأجلت لأجل غير معلوم والاصابات بمصر في تزايد مضطرد ونفد ما عندنا من مصاريف وقامت السفارة بأخذ نسخ من جوازاتنا وأرقام هواتفنا وارسلتها الى بغداد ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إخلاءنا واعادتنا للوطن”.

وأضاف “كلما نتصل بالسفارة لم نجد عندهم إجابة وليلة البارحة 11/6/2020 وبوقت متأخر ومباغت تم اعلان الرحلة من البصرة الى القاهرة والعودة بنفس اليوم الى البصرة واتصلنا بالسفارة العراقية بمصر قالوا لا نعلم بوجود رحلة استثنائية وهذه الاخبار كاذبة ولكن تبين انها رحلة استثنائية جاءت تقل مصريين عائدين من العراق كما أعادت عراقيين وعددهم 108، ويبدو انهم أصحاب الواسطات والمحسوبية وتركونا نحن البقية كأننا لسنا بعراقيين!!”.

وتساءلوا “من يتحمل مسؤولية سلامتنا اذا لاقدر الله تعرصنا لمرض او اصابة؟”.

وناشد الطلبة العراقيون العالقون في مصر “المسؤولين العراقيين والإعلام العراقي للالتفات الى معاناتنا فنحن هناك نعاني الأمرين ولدينا الكثير من الطلبة وضعهم الصحي متدهور بسبب الضغوط النفسية وبعدهم القسري عن الوطن ووجدنا في مصر لا جدوى منه فالدراسة معلقة حتى انتهاء جائحة كورونا ونصرف مئات الدولارات من دون فائدة”.