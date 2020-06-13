مصر – خمس سنوات من العطاء والابداع لوزارة الدولة للهجرة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ملفا يتضمن أبرز الإنجازات التي تمت منذ انطلاق الوزارة في 19 من سبتمبر من العام 2015.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على إشراك أبناء مصر في الخارج في مسيرة التقدم التي تسير فيها البلاد وفي دعم استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)

يتضمن الملف أهم إنجازات مؤتمرات ( مصر تستطيع) ودور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، متضمنا المبادرة الرئاسية ( مراكب النجاة)

كما يشتمل الملف على دور الوزارة في إحياء العلاقات التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان والاحتفاء بالمصريين الأرمن ضمن مبادرة ( إحياء الجذور) .