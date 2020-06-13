وزارة الشباب والرياضة المصرية تنظم مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، مبادرة المشاورات الشبابية العربية 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار ( تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل ) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٨ – ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بالاستثمار والنهوض بالشباب في وطننا العربي، موضحاً أن المشاورات الشبابية العربية تأتي في اطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية في كافة المجالات التي تنهض بالنشء والشباب العربي.

وأضاف صبحي أن المشاورات يتم تنظيمها ادراكاً للوضع الحالي والتطورات التي تحدث جراء جائحة كورونا، وفي اطار استراتيجية العمل الشبابي والرياضي والتي ترتكز على أهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجديد لمقابلة احتياجات الشباب ومواكبة المتغيرات الطارئة.

وأشار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن مبادرة المشاورات الشبايية العربي تعتبر أحد صور الاستثمار في الشباب العربي، مبيناً أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، وكذا السياسات الشبابية والرياضية المعتمدة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته التاسعة والثلاثون.

ومن المقرر ان تعلن الوزارة عن تفاصيل المشاورات وكيفية التقدم للمشاركة فيها خلال الأيام القليلة المقبلة .