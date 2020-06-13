وزارة الهجرة تعلن عن عودة 211 نازحا إلى ديارهم الاصلية في سنجار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة نحو (211) نازحا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مسؤول فرع الوزارة في المحافظة إسكندر محمد امين ان “هدف الوزارة الأساس هو عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ” ، مشيرا إلى ان كادر فرع دهوك قام بتأمين عودة (211) نازحا إلى مناطقهم الاصلية ، مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد عودة وجبات اخرى من النازحين إلى مناطقهم المحررة .

واضاف أمين ان النازحين عادوا من مخيمات (الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي) فضلا عن النازحين خارج المخيمات ، لافتا إلى ان النازحين عادوا إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى .