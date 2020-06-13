وفد حكومة كوردستان يتوجه الثلاثاء القادم إلى بغداد

كشف مسؤول ممثلية إقليم كوردستان لدى العاصمة العراقية، اليوم السبت، عن موعد الزيارة المرتقبة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد.

وقال فارس عيسى : «حكومة إقليم كوردستان استكملت كافة التحضيرات لاستئناف المفاوضات مع الحكومة العراقية».

وأضاف «يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، سيتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد ويستأنف المفاوضات حول النفط والموازنة، إن كانت الحكومة العراقية مستعدة».

وكان الدكتور جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، قد أعلن في وقت سابق أن حكومة الإقليم مستعدة للتفاوض مع حكومة مصطفى الكاظمي على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة العراقية السابقة نهاية 2019.