العاني: المفاوضون بالحوار الاستراتيجي لم يأبهوا بالضغوط الخارجية ويعرفون مصلحة العراق

غرد عضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، الاحد، بشأن الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقال العاني في تغريدة على تويتر، ان”مخرجات الجولة الأولى من الحوار العراقي الامريكي تدعو للاطمئنان”.

واضاف، انها”توحي بان لدينا مفاوضين أكفاء يعرفون ماهو في مصلحة العراق كدولة وشعب غير آبهين للضغوط الخارجية التي تريد توظيف الحوار لصالحها”.