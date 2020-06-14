العمل تعفي رئيس قسم الرصافة من مهامه وتوجه له عقوبة انضباطية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، توضيحاً بخصوص اكتظاظ المراجعين في قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة، مشيرة الى صدور عقوبات بحق موظفين.

وذكرت الوزارة في بيان، إن “هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل تود ان تبين ان الزخم الحاصل والذي قدر بأكثر من ٥٠٠ مراجع جاء نتيجة طول فترة حظر التجوال الصحي الخاص بجائحة كورونا”.

واضافت “رغم تفهمنا لمعاناة المستفيدين من الحماية الاجتماعية الا ان الهيئة عملت طوال فترة الحظر وبجهود استثنائية لتأمين اطلاق دفعة الرواتب وقبل موعدها المحدد وذلك للتخفيف عن معاناة الأسر المشمولة وان غالبية المراجعين هم شمول جديد ولغرض اصدار البطاقة الذكية”.

وتابعت أن “ما حصل في قسم الرصافة هو بسبب ضيق بناية القسم والدوام ٢٥ ٪ من الموظفين فقط وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رغم ان الهيئة نبهت مرارا وتكرارا الى ضرورة تنفيذ تعليمات خلية ازمة جائحة كورونا لكن لم يكن هناك الالتزام المطلوب”.

واكدت الوزارة أن “نائب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية حسين علي قام بصحبة عدد من المسؤولين في الهيئة للذهاب الى القسم المعني وتم اجراء اللازم وانجاز معاملات المراجعي بسرعة كما تم اعفاء رئيس القسم من مهامه وتوجيه عقوبة انضباطية لسوء تصرفه”.