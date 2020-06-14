خبراء يبحثون تداعيات أزمة كورونا على المنطقة العربية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بأن جامعة الدول العربية – القطاع الاقتصادي ستنظم يوم السبت العشرين من يونيو 2020 م المقبل ندوة بعنوان ( التمويل ودور المنظمات والمؤسسات المالية في مواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية) .

واشار الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر بان الندوة سوف تناقش عددًا من المحاور حول دور المصارف العربية والقطاع الخاص والشركات والأفراد في دعم القطاعات الاقتصادية الاجتماعية الأكثر تضررًا من الجائحة في المنطقة العربية، وجهود الصناديق العربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود المنظمات الدولية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على اقتصادات الدول والتصدي لها على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.

وأضاف الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر إلى أن الندوة سوف تتناول ايضا محور حول الاستثمار والبرامج والخطط الملائمة للتعامل مع هذه أزمة وتأثيراتها على مناخ الاستثمار في المرحلة القادمة وجهود رجال الأعمال والحزم التحفيزية التي تم رصدها لمعالجة تداعيات الأزمة

وذكر الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر أن جائحة كوفيد -19 أزمة إنسانية في غاية الخطورة ولها تداعيات عميقة على العالم أجمع خاصة في أبعادها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والكل يكرس جهوده لبحث التحديات التي تواجه الشعوب في ظل تلك الأزمة، ولذلك وفي إطار التعاون الجماعي والتضامن تداعت هذه المنظمات والمؤسسات المالية لمناقشة هذه التحديات وإيجاد الخطط الملائمة والحلول المناسبة للحد من تفاقم أضرارها ومجابهة تلك التداعيات والتغلب على التحديات التي تمثلها الجائحة لدولنا وشعوبنا العربية.

و قال الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر بان هذه الفعالية تاتي في اطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على المنطقة العربية حيث يشارك فيها عددا من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من بينها اتحاد المصارف العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، والبنك الاسلامي للتنمية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد المستثمرين العرب، واتحاد رجال الأعمال العرب.