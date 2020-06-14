رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على اجتماع خاص بتنمية القطاع الخاص والنظام الضريبي

أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 14 يونيو / حزيران ، على اجتماع خاص لبحث سبل تنشيط القطاع الخاص وتنميته، ومراجعة النظام الضريبي وإعادة تنظيمه، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وفي مستهل الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث في آليات تنمية القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل ومراجعة القوانين المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص من خلال اللجنة المُشكلة بهذا الصدد بقرار من مجلس الوزراء.

وقدم وزير التخطيط دارا رشيد، تقرير اللجنة التي يُشرف عليها، واستعرض فيه الفرص والمعوقات التي تحول دون تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، وشخّص كذلك جملة من الحلول والاستراتيجيات وخطط التطبيق.

كما عرض وزير التخطط المشرف على اللجنة في هذا الإطار، منهاجاً خاصاً لمشروع شراكة القطاعين العام والخاص (PPP) والذي عملت عليه الوزارات المعنية، ومن المؤمل أن يعرض على مجلس الوزراء قريباً للمصادقة عليه.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى التباحث بشأن سبل تنظيم ومراجعة النظام الضريبي كجزء من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة للإصلاح في الإيرادات وإعادة تنظيمها بموازاة الإصلاح في الإنفاق والمجال الإداري.

وعلى ضوء ذلك ، عرض سكرتير مجلس الوزراء المشرف على اللجنة المُشكلة لهذا الغرض آمانج رحيم، تقرير اللجنة إزاء الضرائب وفصّل فيه مجمل المشاكل والمعوقات التي تعرقل تطور النظام الضريبي وخصوصاً في مجال المشاريع الكبيرة مثل مشاريع الطاقة وشبكات الاتصال والمجمعات السكنية.

وبعد التباحث وتبادل الآراء ، قرر الاجتماع إثراء المشروع بمزيد من الملاحظات بهدف تنظيم الضرائب وبما يراعي المصلحة العامة، لتكون مصدراً متميزاً للدخل في إطار خطط حكومة الإقليم لتنويع مصادر الدخل وتنظيم الواردات غير النفطية ، وكذلك إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية وبما ينسجم مع القانون، وتطبيق آلية جديدة لحساب الضرائب وتنظيم عمل المحاسبة القانونية للحد من التهرب الضريبي.