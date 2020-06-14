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عودة الهدوء إلى قامشلو بعد اتفاق PYD وميليشيات النظام على إطلاق سراح المعتقلين

بعد حالة التوتر والاحتقان التي شهدتها مدينة قامشلو بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم السبت، جراء اعتقالات متبادلة بين القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية وميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام السوري، عاد الهدوء إلى المدينة بعد اتفاق الطرفين على اطلاق سراح المعتقلين من الجانبين.

وقالت مصادر كوردية سورية إن «لجنة العلاقات التابعة للإدارة الذاتية توصلت مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في مدينة قامشلو مساء اليوم السبت إلى اتفاق لإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين».

وأضافت أن «مدينة قامشلو تشهد هدوءً بعد الاتفاق بين الجانبين لإطلاق سراح المعتقلين».

وكانت قوات الآسايش التابعة للإدارة الذاتية قد اعتقلت اليوم القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني فاضل حوران على إحدى حواجزها الأمنية بمدينة قامشلو، فيما اعتقلت ميليشيا الدفاع الوطني عنصرين من قوى الأمن الداخلي ورئيس أحد الكومينات التابعة للإدارة.

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