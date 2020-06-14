عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكتروني خدمات جليلة من قبل وزارة الداخلية المصرية لمواطنيها

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة المصرية للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. وإستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .

قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت ( https://moi.gov.eg ( أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

حيث يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه وإختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.