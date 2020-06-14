متظاهرو ذي قار يسلمون ملف ساحة الحبوبي الأمني لقائد الشرطة الجديد

ذي قار / حسين العامل

أعلن متظاهرو محافظة ذي قار تسليم الملف الأمني الخاص بساحة الحبوبي الى قائد الشرطة الجديد العميد حازم الوائلي ، وفيما بينوا أن ذلك يأتي لتعزيز التعاون مع القوات الأمنية في إحباط المخططات الحزبية الساعية لشن المزيد من الهجمات ضد المتظاهرين ، أكدت قيادة شرطة ذي قار موافقتها على تنفيذ اوامر قبض بحق 11 عنصر شرطة متهم بقمع التظاهرات وذلك استجابة لمذكرات قبض قضائية.

وجاء في بيان للمتظاهرين تُلي في ساحة الحبوبي خلال مراسم التسليم التي حضرها قائد شرطة ذي قار وعدد من المراتب والضباط وتابعته المدى إنه ” بالنظر للأحداث الاخيرة التي شهدتها ساحة الحبوبي والتي أدت الى استشهاد الثائر أحمد نوفل أحد ناشطي التظاهرات وقيام الأحزاب بزج المندسين ، قرر ثوار ساحة الحبوبي وبالتعاون مع قيادة شرطة ذي قار تسليم الملف الأمني الخاص بساحة الحبوبي الى القوات الامنية”، وأضاف أن ” ذلك يأتي لتأمين الحماية لساحة الحبوبي وإحباط المخططات الرامية لاستهداف المتظاهرين”.

وحث البيان ” جميع المتظاهرين الى التعاون مع القوات الأمنية وعدم التهاون مع المندسين”.

ومن جانبه قال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي مخاطباً المتظاهرين خلال مراسم التسليم إن ” القوات الأمنية منكم واليكم وجميعهم من إخوتكم وأبنائكم وسيكونون معكم لتلبية كل ما تطلبون “، وأضاف إن ” دوريات النجدة التي هي صديقة المتظاهرين وصديقة المجتمع ستكون بالقرب من ساحة التظاهرات لتأمين الحماية لمتظاهري الساحة وجميع المواطنين”.

وأضاف الوائلي أن ” القوات الأمنية سوف تنتشر في محيط ساحة الحبوبي وعند المداخل الرئيسة للساحة وإن وافق المتظاهرون باستحداث مفرزة للشرطة في داخل الساحة فنحن على استعداد لذلك”، مؤكداً أن ” المهمة الأساسية للقوات الأمنية التي ستتواجد في الساحة هي تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين”.

وأشار قائد شرطة ذي قار الى أن “مطالب المتظاهرين تحض باهتمام القيادة الجديدة للبلاد وإن قيادة الشرطة ستتبنى إيصال أية مطالب يدعو لها المتظاهرون الى الجهات المعنية سواء المحلية منها أو المركزية”، معرباً عن شكره لثقة المتظاهرين وتعاونهم في تعزيز أمن المحافظة.

وبدوره قال أحد ناشطي التظاهرات في ساحة الحبوبي مخاطباً قائد الشرطة إن ” العديد من القادة الأمنيين السابقين حاولوا ومنذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول 2019 دخول ساحة الحبوبي بالقوة لكنهم ردوا خائبين “، وأضاف أن ” المواقف النبيلة لقيادة الشرطة الجديدة هي التي دفعتنا للتعاون وتعزيز الثقة وتجسير العلاقة بين المتظاهرين والقوات الأمنية”.

وأوضح المتظاهر أن ” المتظاهرين اليوم يسلمون الملف الامني بإرادتهم للقوات الأمنية وسيستضيفهم بخيم الاعتصام”، لافتاً الى أن ” نجاح هذه الخطوة سيكون رسالة اطمئنان لجميع ساحات التظاهر في العراق”.

وفي تصريح للمدى أكد مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم مضمون وثيقة تداولتها عدد من المواقع الالكترونية المهتمة بتظاهرات ساحة الحبوبي تتضمن موافقة قائد شرطة ذي قار على تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق 11 ضابطاً ومنتسباً لسرية سوات وإرسالهم الى الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في أحداث محافظة ذي قار صحبة مأمورين وبحراسة مشدّدة .

وشملت القائمة ضابطين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم أول فضلاً عن تسعة مفوضين من عناصر الشرطة.

وأوضح مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار أن ” الوثيقة صحيحة وصدرت بناءً على أوامر قضائية “، مبيناً أن ” أسر شهداء التظاهرات طالبوا مؤخراً بإعادة التحقيق مع المنتسبين المذكورين “.

وأشار كريم الى أن ” قيادة الشرطة اتخذت هذا القرار لإثبات حسن النية لأسر الشهداء واستجابت للأمر القضائي وتسهيل مثول المتهمين أمام المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية”، مشيراً الى أن ” المتهمين لم يكونوا من الهاربين عن وجه العدالة وإنما مواظبين على الدوام في مواقعهم الأمنية”.

وكان ناشطون في ساحة التظاهرات بالحبوبي أكدوا يوم الثلاثاء ( 9 حزيران 2020 ) مصرع المتظاهر أحمد نوفل على يد مجموعة مسلحة استهدفت ساحة الحبوبي بالسكاكين ، وفيما أشاروا الى مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر عند تصدي المتظاهرين لهم ، استبعدت قيادة شرطة ذي قار تصنيف الحادث ضمن جرائم الاغتيال ووصفته بالجريمة الجنائية.