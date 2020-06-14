مصر- المرأة حصدت الكثير من المكاسب مما يجعلها فخورة بها

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكدت الدكتور هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ أن المرأة حصدت الكثير من المكاسب لم تكن تحصل عليها لولا تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد منذ 6 سنوات.

حيث تولت المرأة أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد وتكريمها بتخصيص 2017 عام المرأة مما يجعلها فخورة بحصولها على تلك المكاسب الكبيرة والمميزة .

واضافت الدكتور هدى يسى انه لاول مرة يتم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة ، و كذلك نسبة 31 % من نواب المحافظين وغيرها من المكاسب.

وأشارت الدكتور هدى يسى إلى أنه مع قرب الاحتفال بذكرى 30 يونيو عام 2013 وبمناسبة مرور 6 سنوات على تولى الرئيس قيادة البلاد و كزعيم مصرى وعربي وإفريقي ؛ لايمكن إغفال النهضة الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة والتى انعكست إيجابيا على مجتمع سيدات ورجال الأعمال إلى جانب دعم الشراكة بين اجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،

حيث كان قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 طوق نجاة للمستثمرات والمستثمرين وتعديلاته عام 2019 بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لما تتضمنه من تيسيرات ومزايا، اضافة الى حزمة القوانين الأخرى التى كانت مشجعة للاستثمار منها قانون الشركات وقانون الإفلاس وغيرها .

وأكدت د. هدى يسى ؛ أن الرئيس نجح فى إعادة الريادة لمصر والمكانة الطبيعية لها على مستوى القارة الإفريقية وكانت مصر بريادته خير قيادة للاتحاد الأفريقي واهتمامه بقضاياها المختلفة على كافة الأصعدة .

وأشارت إلى دور الرئيس المتواصل فى دعم التعاون العربي المشترك والحرص على تحقيق الأمن والأمان لكل شعوب المنطقة .

وألقت هدى يسى ؛ الضوء حول الإدارة الناجحة للقيادة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″على كافة المستويات حيث حرص محليا على تحقيق التوازن بين توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل ومنع إنتشار الفيروس وفى نفس الوقت العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد 19 ”

وعلى المستوى الأفريقى حرص على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية للحد من آثار تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية و الاستمرار في الدعم المصرى للأطقم الطبية الأفريقية فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية.

وعلى المستوى الدولى ؛ كان من أوائل الدول التى ساندت الدول الأجنبية فى محنتها مثل الصين ؛ وايطاليا وغيرها من الدول التى كانت فى حاجة إلى مستلزمات ومعدات طبية لمواجهة الازمة .

واختتمت يسى؛ تصريحاتها مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم ما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية ولكنها قادرة على تخطى الآثار السلبية وتحقيق التنمية المستدامة خاصة فى ظل مشروعات الطرق والتنمية التى تنفذها البلاد .