هذا ما أتفقت عليه الادارة الذاتية والنظام قبيل دخول قانون قيصر حيز التطبيق

أكد مصدر كوردي سوري ، اليوم الأحد ، أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، تزود النظام السوري بالنفط قبيل تطبيق قانون (سيزر/ قيصر) على البلاد في 17 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال المصدر إن ” آلاف صهاريج نفط فارغة وصلت إلى مدينة قامشلو في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) لنقل النفط من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلى مناطق النظام غربي البلاد”.

وأشار المصدر إلى أن” النظام توصل إلى صفقة مع الإدارة الذاتية لشراء النفط الخام عبر الوسيط الروسي قبيل تطبيق قانون (سيزر/ قيصر) على البلاد”.

وذكر المصدر ، مفضلاً عدم ذكر هويته ، أن ” الصفقة بين الطرفين تتضمن أيضا فتح المعابر الحدودية بين مناطق الإدارة الذاتية والنظام للتخفيف من حدة التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد”.

ويملك النظام مصافي لتكرير النفط في حمص وبانياس في حين ان الإدارة الذاتية تصدر النفط الخام إلى مناطق النظام والميليشيات المسلحة الموالية للجيش التركي بأسعار زهيدة ، وفق مراقبين سوريين.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM (يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD واجهتها السياسية) قد وصفت اليوم الأحد ، العقوبات الأمريكية (قانون سيزر/ قيصر) على سوريا بـ” السياسة اللاأخلاقية التي تهدف إلى فرض المجاعة والغلاء المعيشي والاستسلام” وفق تعبير بيان للحركة ،

واعتبرت الحركة أن هذه العقوبات سوف تؤثّر سلباً على كل سوريا كما على وضعنا في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصّة انها تأتي في سياق ما تبقّى سالماً من الدمار.