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هذه قصة الثوار مع الانظمة العربية الاستبدادية والدموية

تقول القصة بأنه تم إعتقال شخص في زنزانة مساحتها 3 أمتار مربعة ، فبدأ يصرخ ويضرب الجدران ويقول: أنا بريئ أنا بريئ، ليُسجن بعدها في زنزانة مساحتها متر واحد مربع ، فبدأ بالصراخ: “كيف لي أن أسجن في زنزانة مساحتها متر مربع واحد لا تصلح للنوم حتى نسي نضاله من أجل برائته.!

ثم أدخلوا معه تسعة أفراد لتلك الزنزانة فبدأوا بالصراخ: “كيف لكم أن تسجنوا 10 أفراد في متر مربع واحد؟؟” فبدأ بالنضال من أجل زنزانة مساحتها متر مربع لكل فرد!

ثم أدخلوا معهم خنزير للزنزانة فصرخوا مرة أخرى: بالله عليكم سوف نختنق وَ نموت
وَ رائحة الخنزير نتنة كيف يُعقل 10 أفراد وَ خنزير في زنزانة مساحتها مترمربع واحد؟
فأصبح نضالهم إخراج الخنزير.

بعد مدة قام الحراس بإخراج الخنزير وتنظيف الزنزانة ، بعد فترة سألهم الحراس: كيف حالكم ؟؟ فردوا جميعاً : “بخير اصبحنا الآن أحسن”.

وهكذا تم تحوّل النضال من المطالبة بالحرية إلى المطالبة بتوسيع الزنزانة الى المطالبة بزنزانة لكل فرد رغم ضيق مساحتها إلى المطالبة بإخراج الخنزير …

وهذا حال شعوبنا – فبعد المطالبة بجودة الخدمات الصحية وَ التعليم وَ السكن اللائق وَ العيش الكريم وَ المطالبة بثروات البلاد وَ محاسبة الفاسدين أصبحنا الآن نطالب بتحسين شروط العبودية وبإرجاع الحياة طبيعية لما كانت عليه ونسينا تماماً كل تلك المطالب الكبرى !

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