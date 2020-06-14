وفاة أول سياسي عراقي بوباء كورونا

توفى السياسي العراقي توفيق الياسري ، اليوم الأحد ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

الياسري توفي ، ظهر اليوم ، بعد رقوده بمستشفى الديوانية العام لأيام بسبب إصابته بفيروس كورونا .

والياسري وهو عسكري وسياسي عراقي ، كان برتبة عميد في أحداث عام 1991 في قوات البحرية العراقية ، وقاد المعارضين لنظام صدام حسين في مدينة الديوانية.

وتوفيق الياسري أول زعيم سياسي يتوفى جراء وباء كورونا في العراق.

ونشط في صفوف المعارضة العراقية بعد وصوله إلى لندن ، ضمن قيادة حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي لكنه انفصل عنها فيما بعد واختير ضمن لجنة المتابعة والتنسيق التي أقرها مؤتمر المعارضة العراقية في كانون الثاني/ديسمبر 2002، في لندن.

ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط النظام عام 2003، وشكل تنظيما سياسيا أطلق عليه ”الائتلاف الوطني العراقي الديمقراطي“ وعمل مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد سقوط نظام صدام حسين.

وشغل منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005، التي شغل فيها منصب عضو اللجنة الأمنية والدفاعية.

وتعرض الياسري لعملية اختطاف في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ثم أطلق سراحهُ بعد دفع فدية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي.

وترشح عام 2005 في انتخابات مجلس النواب العراقي لكن قائمته ”قائمة شمس العراق“ لم تحصل على أي مقعد.

وشغل منصب مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بغداد ، ورشح لمنصب وزير الداخلية عام 2011 في حكومة المالكي الثانية لكنه لم يشغل المنصب.