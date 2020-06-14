170 نائبًا يطلبون تعديل قانون الانتخابات بعد تراجع الاحتجاجات

وقع نحو 170 نائبا على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب منقوصا تحت ضغط التظاهرات خلال الاشهر الماضية. ويرى ناشطون ان هذا التحرك أول تراجع من جهة الكتل عن التعهدات التي قطعتها أمام المحتجين، ويتخوفون من استغلال تراجع التظاهرات لتعديل القانون بما يتماشى ورغبة الكتل.

وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود اقضية غير مسجلة.

وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الأول الماضي، إلا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية لعدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية، والإحصائيات السكانية، وكوتا النساء.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طلب من مجلس النواب في وقت سابق استكمال التصويت على قانون انتخابات البرلمان وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وتقول الماس فاضل، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “نقاشات الكتل السياسية بشأن وضع جدول الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب مازالت جارية ومستمرة، وتحاول تجاوز المشاكل اللوجستية والفنية التي تعيق تطبيق بنود القانون الذي لم يصادق عليه مجلس النواب حتى الآن”.

وتضيف فاضل أن “الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية فيها الكثير من المشاكل في مقدمتها وجود نحو (80) قضاءً وناحية متداخلة جغرافيا في ما بينها ضمن المناطق المتنازع عليها وفي جنوب العراق”، داعية نواب المحافظات إلى “الاتفاق على وضع آلية لتوزيع هذه المناطق الجغرافية على أساس العتبة الانتخابية”. وتضيف أنه “بسبب التداخل الجغرافي والسكاني لم نصل إلى اتفاق بشأن اعتماد دائرتين أو ثلاث دوائر انتخابية في الجداول”، مضيفة أن “هناك مشكلة أخرى تواجه تنفيذ قانون الانتخابات بصيغته الحالية هي عدم وجود إحصاء سكاني”. ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه القانون تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن مشكلة الإحصاء السكاني، وكذلك كوتا النساء اذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف وهل سيكون لمرأة أو لرجل.

وتلفت إلى ان “اللجنة القانونية البرلمانية طالبت من مفوضية الانتخابات الإجابة وبشكل تحريري على سؤالها (هل بإمكانها تنفيذ هذا القانون على ارض الواقع؟)”، ولم توضح عضوة اللجنة القانونية ما اذا كانت المفوضية قد ردت او لا.

ولفتت النائبة الكردية إلى أن “الكتل السياسية مازالت مع نظام الدائرة الواحدة على مستوى العراق أو المحافظة (أي إذا أردنا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يجب ان تكون على أسس قريبة من التطبيق العملي)”.

وفي السابع من شهر حزيران الجاري كشفت (المدى) ان الكتل البرلمانية تنوي إجراء تعديلات على بعض فقرات مسودة قانون انتخابات مجلس النواب، وسط خلافات بين جهات سياسية متعددة على تحديد الفقرات والمواد التي سيتم عرضها للتعديل في جلسات مجلس النواب المقبلة.

وتؤكد النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن “هناك تواقيع جمعت ومن كتل برلمانية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية ستقدم إلى رئاسة مجلس النواب”، منوهة إلى أن “هناك مشاكل كبيرة تعيق تنفيذ هذا القانون”. وترجح فاضل أن “الكتل البرلمانية لن تتوصل الى اتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية”.

واستضافت اللجنة القانونية وعلى مدار يومي السادس والسابع من حزيران الجاري أعضاء مفوضية الانتخابات بحضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وقادة الكتل النيابية لمناقشة جدول توزيع الدوائر الانتخابية الملحق بقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه. ولم توضح الدائرة الاعلامية في البرلمان ما الذي خرج به الاجتماع.

من جانبه، يوضح اسعد المرشدي، عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن “وضع البرلمان وجلساته غير مستقر على اعتبار وجود حظر للتجوال وتفشي وباء كورونا، بالتالي النقاشات الجدية بشأن قانون الانتخابات لم تبدأ”، لافتا إلى أن “القانون عليه خلافات حادة وقوية بين الكتل البرلمانية”.

وترفض كتل سياسية متنفذة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة متحججة بظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية، وتقول ان هذه المشكلات قد تدفعنا لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022.

ويوضح المرشدي أن “الخلاف يكمن بشأن من يريد دوائر انتخابية متعددة وبين من يطالب بوجود دائرة انتخابية واحدة في كل محافظة”، مؤكدا أن “هناك كتلا سياسية جمعت (170) توقيعا لمطالبة البرلمان بإعادة صياغة بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب”.

ويعتقد عضو لجنة الاقاليم النيابية أن “هذا القانون يحتاج إلى جدل ونقاش كبيرين داخل مجلس النواب مما يتطلب وقتا يتراوح بين (5 إلى 6) أشهر للانتهاء من هذه الخلافات”، مبينا أن “أهم المواد المراد تعديلها هي التي تتعلق بالتصويت البايومتري، والدوائر الانتخابية”.

وتشترط مفوضية الانتخابات اقتراح مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشريع قانون الانتخابات مع الجداول الملحقة به، وترسيم الحدود للدوائر الانتخابية، وإقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام لحالي لتنفيذ الممارسة الانتخابية.

ويشير النائب عن محافظة ذي قار إلى أن “الكتل البرلمانية متفقة على تعديل القانون لكنها مختلفة على المواد المراد تعديلها وعلى الصيغ التي ستتضمن في التعديلات”.