20 مسؤولا يستذكرون تحرير الموصل: صراعات النفوذ تعرقل إعادة الإعمار

قبل ثلاثة أعوام احتفل العالم عندما حررت القوات المشتركة بدعم من الولايات المتحدة وإيران مدينة الموصل القديمة من الحكم الوحشي في ظل تنظيم داعش. وثارت الآمال في نفوس سكان الموصل في إعادة بناء حياتهم بعد ما لحق بها من دمار.

واليوم تدور رحى معركة مختلفة.

تدور وقائع هذه المعركة إلى حد كبير خلف الكواليس، من قاعات الحكومة المحلية التي تطل على شوارع خربها القصف في المدينة إلى قاعات الاجتماعات بفنادق في بغداد.

وما تلك المعركة سوى صراع على النفوذ بين أحزاب وساسة ورجال فصائل مسلحة. بعضهم تدعمهم إيران وآخرون يفضلون الولايات المتحدة.

وعلى المحك، السيطرة السياسية في محافظة نينوى التي تمثل الموصل عاصمتها وهي منطقة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل همزة وصل في طريق إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط. ويخدم هذا الطريق فصائل تدعمها إيران وتعد ألد أعداء الولايات المتحدة منذ هزيمة تنظيم داعش.

وسجل حلفاء إيران انتصارات في هذه المعركة. فقد عينوا منصور المرعيد المحافظ الذي تفضله إيران قبل عام. واستطاع المعسكر المؤيد للغرب إبدال محافظ نينوى بحليف قديم للولايات المتحدة وهو المحافظ الحالي نجم الجبوري. ويعكس هذا التنافس صراعا أوسع على مستقبل العراق نفسه. على مدار عام حاورت رويترز حوالي 20 مسؤولا عراقيا يشاركون في هذا الصراع السياسي على نينوى. روى هؤلاء كيف كونت إيران وحلفاؤها شبكات لبسط النفوذ على الحكم المحلي وكيف حاول مسؤولون مؤيدون للغرب التصدي لهم وكيف عرقل هذا الشد والجذب نهوض الموصل من كبوتها.

وقال علي خضير، عضو مجلس محافظة نينوى، إن إيران تدعم حلفاءها بالمال والمساندة السياسية ولا تفارقهم. وأضاف أنه على النقيض فإن “سياسة الولايات المتحدة لم تؤثر على العراق”. وقد أصبح جانبا كبيرا من الموصل عبارة عن أطلال حيث تتعثر حركة السيارات عبر جسور مدمرة ويبيع المعاقون من ضحايا الحرب المناديل الورقية والسجائر والشاي عند التقاطعات. وتلك صورة من البؤس يخشى المسؤولون العراقيون أنها تمثل الأرض الخصبة المثالية لعودة داعش للظهور. وكان من شأن تغيير المحافظ مرتين في 2019 عدم قيام الإدارة المحلية بإحالة عقود مشروعات جديدة لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار في العام الماضي.

ويقول مسؤولون، كما توضح وثيقة من الإدارة المحلية اطلعت عليها رويترز، إن من هذه المشروعات مستشفى جديدا للطوارئ وشراء عربات لنقل الركام من البيوت التي تهدمت في القصف وتدعيم أسطول فرق الدفاع المدني التي لا تملك المعدات الكافية.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إيران ببذل جهد كبير “للهيمنة على كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في العراق”.

وأضافت المتحدثة مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق على بناء قدراته الاقتصادية وتحسين الاستقرار والأمن.

وقال علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك “إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق”.

ولم ترد الحكومة العراقية على أسئلة تفصيلية قدمتها رويترز. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرويترز ردا على سؤال عن الموصل إن الفساد والخلافات السياسية يعرقل النهوض بالمدينة لكنه نفى وجود صراع بالوكالة.

وتعد أسرة رشا سعيد الصغيرة واحدة من آلاف الأسر التي تعاني من مظاهر فشل مجلس المدينة. وقد عادت الأسرة إلى الحي الذي كانت تقيم فيه بعد تحريره من داعش ولا تزال في حالة حداد على مقتل ابنها وهو في التاسعة من العمر في غارة جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 2015.

ووجدت الأسرة بيتها مدمرا بالقنابل وقد سوي بالأرض. وتعيش رشا وزوجها لؤي شاكر وأطفالهما الثلاثة الباقون بالاستدانة في شقة مؤجرة أجريت بها إصلاحات جزئية على مقربة من البيت.

وتراقب الأسرة العشب ينمو على قطعة الأرض التي كان بيتها القديم قائما عليها. ويقول سكان إن جثث بعض مقاتلي داعش مدفونة تحت الأرض.

كان لؤي عاملا يدويا يعمل قبل الحرب في نقل البضائع إلى المتاجر في أسواق المدينة القديمة بالموصل. غير أنه لا يمكنه العمل الآن إذ يمر بمرحلة نقاهة من عملية جراحية لإزالة ورم خلف أذنه. ولضيق الأماكن في المجمع الطبي في غربي الموصل حيث كان من المفترض بناء مستشفى جديد فإن المتابعة العلاجية متقطعة وبطيئة. ويتحدث الأطباء عن نقص المعدات والأدوية بما في ذلك الكمامات والقفازات وهو ما يمثل مصدر قلق خاص مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العراق. وعلق متحدث باسم وزارة الصحة في العراق قائلا إن المعدات الواقية متوفرة في جميع المؤسسات الطبية التابعة للدولة. ويقف البيت الذي تعيش فيه رشا بصفة مؤقتة وسط الدمار على تل يطل على نهر دجلة ويشرف على الموصل.

وقالت رشا مشيرة إلى تنظيم داعش “قبل داعش والله طموحاتنا بسيطة. كنا نريد حياة بدون عنف وحرب وبيت أكبر إلنا وتعليم لأطفالنا والآن مستحيل”. يمثل الصراع السياسي على نينوى جانبا من الصورة الأوسع في المحافظات الشمالية ذات الغالبية السنية وهي من المعاقل السابقة لصدام حسين وتمثل قيمة ستراتيجية لطهران وتريد واشنطن أن تحد من النفوذ الإيراني فيها.

تحد سهول نينوى الخصبة من الغرب سوريا التي حارب فيها الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وخلفها يقع لبنان حيث حزب الله المتحالف مع إيران.

وتشكل بقية هذا القطاع من الأراضي التي يغلب عليها السنة محافظات، الأنبار، التي يشقها نهر الفرات، وصلاح الدين وديالى المتاخمة لإيران.

ويرابط عدد كبير من 5000 جندي أمريكي في العراق في قواعد منتشرة عبر ثلاث من هذه المحافظات وكثيرا ما تتعرض لهجمات صاروخية يحمل المسؤولون الأمريكيون مسؤوليتها لفصائل تعمل لحساب إيران وتريد إخراجهم من العراق. أصبحت هذه المناطق مراكز لتمرد سني على القوات الأمريكية في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة ومعاقل لتنظيم الدولة الإسلامية الذي اتخذ من الموصل عاصمة له في 2014.

وبعد أن ساعدت الفصائل المدعومة من إيران في إخراج داعش من الموصل في 2017 بقيت الفصائل في المنطقة.

وترفرف أعلام هذه الفصائل في مختلف أنحاء شمالي العراق جنبا إلى جنب مع رايات ولوحات إعلانات تكرم قياداتها.

روى 20 من مسؤولي الحكم المحلي والنواب في بغداد والقيادات العشائرية حاورتهم رويترز كيف عملت إيران على تدعيم نفوذها السياسي إلى أن أصبح لها حلفاء في كل إدارة محافظة تقريبا.

ويأمل المسؤولون المؤيدون للولايات المتحدة في الموصل أن تحوّل حكومة رئيس الوزراء الكاظمي والانقسامات بين الفصائل المدعومة من إيران الدفة عن النفوذ الإيراني. والكاظمي مقبول لدى الولايات المتحدة وإيران.

لكن هؤلاء المسؤولين يشكون أيضا من أن المحافظ الجبوري لا حول له ولا قوة في مواجهة فصائل إيران وحلفائها السياسيين في الموصل.

وقال علي خضير عضو مجلس الموصل “نجم الجبوري ضعيف سياسيا… بسبب قوة فصائل الحشد. هو المفروض يتعامل معهم بالبطء والحذر”.

وقال المحافظ الجبوري لـ(رويترز) إن “أي محافظ سيواجه انتقادات”، ودافع عن سجله. وسلم بأن المنافسات السياسية تعرقل تحقيق التقدم في إعادة بناء المدينة. وقال “أكيد أكو صراع سياسي كبير وينعكس سلبيا على وضع الإعمار… نعم (شغلي) أصعب”.

وقال أربعة مسؤولين محليين إنه تم تبديل شاغلي بعض المناصب الإدارية وإن هذه المناصب لم تعد تخضع لسيطرة حلفاء الفصائل المدعومة من إيران لكن مناصب أخرى لا يزال يشغلها مسؤولون على صلة بالفصائل.

وللفصائل أيضا مكاتب في الموصل وعقود أعمال أخرى رغم أن هذه المكاتب ألغيت بمرسوم من الحكومة المركزية العام الماضي. ولم ترد الفصائل المسلحة على أسئلة من (رويترز) عن أنشطتها.

قال مسؤول رفيع بالإدارة المحلية ومسؤول ثان إن فراغ السلطة بين المرعيد والجبوري حال قبل أسابيع فحسب من نهاية 2019 دون إحالة عقود في وقت حرج يتعين فيه إنفاق الميزانية السنوية. وأظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع عبد القادر الدخيل مدير بلديات نينوى اطلعت عليها رويترز أن السلطات لم تطلق عقودا لمشروعات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار في محافظة نينوى في 2019. وقال الدخيل لرويترز إن من هذه المشروعات مستشفى جديدا للطوارئ ومعدات لمستشفى آخر في موقع قريب منه وشراء عربات إضافية لأجهزة الدفاع المدني وإصلاح 13 مدرسة.

وقد عمل الدكتور عمر حمودات، الذي يساعد في إدارة المجمع الطبي في الجانب الأيمن من الموصل، في مستشفيات المدينة في ظل العقوبات الدولية خلال التسعينيات وفي ظل احتلال داعش. وقال حمودات إن البنية التحتية للرعاية الصحية هي أسوأ ما شاهده على الإطلاق.

وقال في مكتبه المزدحم في المجمع إن المستشفى كان يستطيع في وقت من الأوقات إجراء 200 عملية جراحية طارئة في اليوم الواحد. أما الآن فقد أصبح العدد حوالي 15 عملية.