58 وفاة و1259 إصابة جديدة بـ «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل ٥٨ وفاة و١٢٥٩ إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠).

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٦٣

بغداد / الكرخ ٣٧٣

مدينة الطب ٥١

النجف ٨١

السليمانية ٥١

أربيل ٣٦

دهوك ٩

كربلاء ٣٨

كركوك ٦٩

ديالى ٣٢

واسط ٣٩

البصرة ٥١

ميسان ٧٩

بابل. ١٠

الديوانية ٩

ذي قار ١٢٢

نينوى ٤

صلاح الدين ١٢

الانبار ٢٩

المثنى. ١

واشارت الى شفاء ٦٠٦حالة، وتوزعت كما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٤

بغداد الكرخ ١٤٣

مدينة الطب ١٣

النجف ٣٣

اربيل. ١٥

السليمانية ٢

دهوك ٨

كركوك ٦

كربلاء ٩

ديالى ٢١

البصرة ٢٥

ميسان ١٠

واسط. ١٣

ذي قار ٢٥

المثنى ٩

وذكرت الوزارة، أنها سجلت ٥8 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة ٢٢

بغداد الكرخ ٤

مدينة الطب ٣

السليمانية ٤

كركوك. ٢

البصرة ٣

واسط. ٣

ميسان ٧

بابل ١

ذي قار ٣

الديوانية. ٣

الأنبار ١

المثنى ١

صلاح الدين. ١

وبينت الوزارة أن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن ٢٠٢٠٩، ومجموع حالات الشفاء ٨١٢١، والراقدين الكلي ١١٤٨١، والراقدين في العناية المركزة ١٢٨، مجموع الوفيات ٦٠٧.