الإمارات تدعو العراق للمشاركة فى الدورة التدريبية على المنصة الافتراضية

لنظام إدارة الالعاب والمسابقات (GMS )للاولمبياد الخاص

قام الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس بتوجيه دعوة لنظيره العراقى

بالاشتراك فى الدورة التدريبية على نظام ادارة الالعاب والمسابقات (GMS

)والتى تعقد يوم الأربعاء 17 يونيو فى السابعة مساء بتوقيت الامارات من

خلال المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom ، وتأتي هذه الدورة استكمالا

لمجموعة الدورات التى أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص

الإماراتي برئاسة شما الوزيرة وزيرة الدولة للشباب بالتعاون والتنسيق مع

الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد

الوهاب والتى تأتى ضمن خطة المنطقة الاستراتيجية في دعم مختلف برامج

المنطقة لعبور جائحة كورونا ودعم خطط تدريبهم ، وكذلك الإعداد للخطة

الخاصة بالمنطقة والتى جارى الاعداد لها تتناول الشهور المتبقية من 2020

لاستكمال ما قامت به الرئاسة الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية من

عقد دورات تدريبية في مختلف الرياضات .

وكان طلال الهاشمي المدير الوطنى للبرنامج الإماراتي قد أشاد بالنجاح

الكبير الذى شهدته الدورة التدريبية التى عقد مؤخرا للرياضات الموحدة

وشهدت مشاركة 200 مدربا من 8 دول وقام بإلقائها د. عماد محي الدين مدير

عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية ، وتلقى البرنامج الاماراتى

طلبات من مختلف برامج المنطقة بضرورة دعوتهم للاشتراك في الدورات القادمة

، حيث قام عمرو بدوى رئيس وحدة الرياضة و التدريب الأولمبياد الخاص

الإماراتي بإرسال الدعوات ، وسيقوم قبل يوم الدورة بالكشف عن الأعداد

المشاركة وكذلك البرنامج التفصيلي الخاص بالدورة وأخطار المشاركين ، و

ادارتها مثلما حدث فى الدورة التدريبية للرياضات الموحدة والتى حققت

نجاحا كبيرا .

وصرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن

إدارة الالعاب والمسابقات من خلال نظام GMS يعد من الأهمية بمكان ضرورة

تدريب جميع برامج المنطقة على استخدامه وتطبيقه فى ادارة الالعاب و

المسابقات التي يقيمها البرنامج ، وهو شرط يشترطه الأولمبياد الخاص

الدولى من ضرورة إدارة اى العاب ومسابقات بهذا البرنامج سواء كانت محلية

او وطنية او إقليمية أو عالمية ، لانه من الاهمية بمكان أنه يضمن حصول

أي لاعب يشارك فى أى العاب ومسابقات على حقوقه كاملة ومن خلال بيانات

واضحة ودقيقة وتسجيل الأرقام التي يحققها اللاعب خلال اشتراكه فى

المسابقات المختلفة وعملية اعلان النتائج وكلها عملية تتم بواسطة

الكمبيوتر

يقول بإلقاء محاضرات الدورة التدريبية لنظام إدارة الالعاب والمسابقات د.

مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري والذي يقول

عن ( Games Management System (GMS بأنه مصطلح يشير الى (نظام إدارة

الألعاب) هو برنامج قاعدة بيانات لإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث

والتقسيم والنتائج والتقارير الخاصة بكل الاحداث الرياضية بالاولمبياد

الخاص حيث يقوم البرنامج بعملية التقسيم والنهائي بناءا على المرحلة

السنية وجنس والقدرة الرياضية لجميع اللاعبين المشاركين فى كافة الألعاب

بناءا على قوانين الرياضات المختلفة بالأولمبياد الخاص ويضمن هذا النظام

العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين حيث يقوم بحساب النتائج

وترتيب اللاعبين تلقائيا دون تدخل أحد.