الصديق الشيطان

عباس طريم

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الصديج ,الي يطعنك بالظهر كل يوم

.. ومن تجبل عليه ايبوسك

ابخدك

ويشوه سمعتك , هيجي دون اسباب ..

وشايل دوم رايات الحرب

ضدك

وباء اوشر اذا كضك , تعلك بيك ..

ومن الصعب مهما اتحاول ,

ايهدك

هذه العدو ابعينه , لا تظن فد يوم ..

من تنخاه ايكلك , صاحبي

عدك

وده اتصير ناصي وبالحفر يلكاك ..

وانته , ايصير اعله من النجم

ودك

المشاكل يشتريهه وهيه جوه الكاع ..

ومن تحمه الحديده يلبد

ابسدك

موصاحب , عدو , لو شاف عدك ضيج ..

يتعذر ويمشي ويتركك

وحدك

دوني , وهوه يعرف من تقاس الناس ..

ابميزان الخلق والشرف

مو ندك

ياحيف الزباله اتحارش العنوان ..

وندريهه ابد ما توصل

الحدك

الشرف موعنده , ياما خان بالخوان ..

والغيره الرجوله , والشرف

عندك

ما معروف جزره , ومده ما معروف ..

وانته البحر , واضح جزرك

اومدك

يخلط بالهزل جده , ويجرحك بيه ..

وانته الطيب كله , ابهزلك

اوجدك

كريم انته ونبيل , وهوه كاعه البور ..

بخيل , ولو تعنيته ابطلب

ردك

انته الخير, متقدم عله الشر دوم ..

من هالمنطلق , هوه اليجي

بعدك

اتضحيله ابحياتك , ما تفيد اوياه ..

وهوه ايظل هذاك , اليشتغل

ضدك

ولك يالخالي , لا من مستحه ولا ذوق..

بالسوري ارد اكلك

[ولك شو بدك ]