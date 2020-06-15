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الصديق الشيطان

الصديق الشيطان
عباس طريم
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الصديج ,الي يطعنك بالظهر كل يوم
.. ومن تجبل عليه ايبوسك
ابخدك

ويشوه سمعتك , هيجي دون اسباب ..
وشايل دوم رايات الحرب
ضدك

وباء اوشر اذا كضك , تعلك بيك ..
ومن الصعب مهما اتحاول ,
ايهدك

هذه العدو ابعينه , لا تظن فد يوم ..
من تنخاه ايكلك , صاحبي
عدك

وده اتصير ناصي وبالحفر يلكاك ..
وانته , ايصير اعله من النجم
ودك

المشاكل يشتريهه وهيه جوه الكاع ..
ومن تحمه الحديده يلبد
ابسدك

موصاحب , عدو , لو شاف عدك ضيج ..
يتعذر ويمشي ويتركك
وحدك

دوني , وهوه يعرف من تقاس الناس ..
ابميزان الخلق والشرف
مو ندك

ياحيف الزباله اتحارش العنوان ..
وندريهه ابد ما توصل
الحدك

الشرف موعنده , ياما خان بالخوان ..
والغيره الرجوله , والشرف
عندك

ما معروف جزره , ومده ما معروف ..
وانته البحر , واضح جزرك
اومدك

يخلط بالهزل جده , ويجرحك بيه ..
وانته الطيب كله , ابهزلك
اوجدك

كريم انته ونبيل , وهوه كاعه البور ..
بخيل , ولو تعنيته ابطلب
ردك

انته الخير, متقدم عله الشر دوم ..
من هالمنطلق , هوه اليجي
بعدك

اتضحيله ابحياتك , ما تفيد اوياه ..
وهوه ايظل هذاك , اليشتغل
ضدك

ولك يالخالي , لا من مستحه ولا ذوق..
بالسوري ارد اكلك
[ولك شو بدك ]

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