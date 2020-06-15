الصديق الشيطان
عباس طريم
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الصديج ,الي يطعنك بالظهر كل يوم
.. ومن تجبل عليه ايبوسك
ابخدك
ويشوه سمعتك , هيجي دون اسباب ..
وشايل دوم رايات الحرب
ضدك
وباء اوشر اذا كضك , تعلك بيك ..
ومن الصعب مهما اتحاول ,
ايهدك
هذه العدو ابعينه , لا تظن فد يوم ..
من تنخاه ايكلك , صاحبي
عدك
وده اتصير ناصي وبالحفر يلكاك ..
وانته , ايصير اعله من النجم
ودك
المشاكل يشتريهه وهيه جوه الكاع ..
ومن تحمه الحديده يلبد
ابسدك
موصاحب , عدو , لو شاف عدك ضيج ..
يتعذر ويمشي ويتركك
وحدك
دوني , وهوه يعرف من تقاس الناس ..
ابميزان الخلق والشرف
مو ندك
ياحيف الزباله اتحارش العنوان ..
وندريهه ابد ما توصل
الحدك
الشرف موعنده , ياما خان بالخوان ..
والغيره الرجوله , والشرف
عندك
ما معروف جزره , ومده ما معروف ..
وانته البحر , واضح جزرك
اومدك
يخلط بالهزل جده , ويجرحك بيه ..
وانته الطيب كله , ابهزلك
اوجدك
كريم انته ونبيل , وهوه كاعه البور ..
بخيل , ولو تعنيته ابطلب
ردك
انته الخير, متقدم عله الشر دوم ..
من هالمنطلق , هوه اليجي
بعدك
اتضحيله ابحياتك , ما تفيد اوياه ..
وهوه ايظل هذاك , اليشتغل
ضدك
ولك يالخالي , لا من مستحه ولا ذوق..
بالسوري ارد اكلك
[ولك شو بدك ]