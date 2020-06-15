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بهداي يالتمشي دلع

بهداي يالتمشي دلع
ميسون نعيم الرومي

يتناثر القداح يالتمشي دلـِع
يابو معاضد ذهب
تتغاوه بالخزامه

يالورده تتناثر شذر
تطلب إذن .. حيرانه

امعسل .. اشفافك رطب
تگطر عسل ولهانه

دارت الشيله اعله الوجه
چنهه البدر بسمانه

يتباهه بالحـِنـَّـه زلف
يچوي چوي بالوانه

الدگـَّه تضوي ع الحنچ
اتخاف الحسد .. حيرانه

والشامه عَ المرمر تشع
جمره اوضوت نيرانه

حسنك يريحان الورد
ليش ازعلت ويانه؟

متغاوي يالكلك دلع
سابي سبي جيرانه

جرح الگلب يدي يضل
هذا العشگ .. عنوانه

بهداي يالتمشي دلع
يابو معاضد ذهب
ورده اشبگت خزامه
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13 / حزيران /2020
ســـــــــــــــــــتوكهولم

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