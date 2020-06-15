موقع مجزرة سبايكر بدون ورود وبلا شموع !!

بقلم مهدي قاسم

عندما تمر الذكرى السنوية لسقوط ضحايا الأعمال الإرهابية في بعض الدول الأوروبية سواء في ألمانيا أو فرنسا أم بلجيكا أو لندن تعوّدنا أن نشاهد كثيرا من الناس أفواجا و جحافلا يتدفقون إلى مكان المجزرة الإرهابية مع شموع مشعة و ورود عطرة وزاهية ألوان لتقديم جل احترامهم و عظيم تقديرهم و صدق تعاطفهم وتضامنهم الإنساني مع الضحايا و أهلهم على حد سواء ، كتظاهرة وطنية وإنسانية وحضارية ، وفي نفس الوقت احتجاجية و إدانة لكل أنواع الإرهاب الديني و السياسي أو العنصري ..

و ضمن هذا السياق مرت قبل أيام ذكرى أفظع مجزرة تاريخية رهيبة في عصرنا الحديث ، سُميت بمجزرة سبايكر ، حيث جرت عمليات قتل أكثر من ثلاثة آلاف طالب في كلية القوة الجوية في التكريت و بأسلوب إعدام جماعي فوري على أيدي عصابات داعش الإرهابية ، وكانت المجزرة من ضخامة وفداحة رهيبة و بغزارة دماء كأمطار بحيث تخضّب نهر الفرات بدمائهم القانية لمسافات طويلة ، وبقية تفاصيل المجزرة البربرية هذه معروفة لأغلبية العراقيين ، ولا نود الخوض بتفاصيلها مرة أخرى ، إنما مالفت نظرنا هو هذا الصمت المخزي واللامبالاة وعدم الاكتراث الذي ابدته أحزاب الإسلام السياسي ” الشيعية ” السلطوية إزاء هذه المجزرة المرّوعة ، كأنما ما حدث هناك من مذبحة مهولة لم يكن ضحاياها من شباب غضين بعمر ورود إنما مجرد عملية ذبح آلية بحق خراف أو أسراب دجاج منذورة للأضحية في مناسبات الأعياد !! :

إذ لا زيارات رسمية إلى موقع المجزرة ولا مراسم وضع إكليل زهور وشموع ولا إلقاء كلمات تضامن وتعاطف مع أمهات المغدورين المتفجعات ولا محاسبة المقصرين من المسؤولين وعلى رأسهم عميد الفاسدين والمتواطئين مع الإرهابيين نوري المالكي الذي يُعد المسؤول الأول عن هذه المجزرة ليس فقط لدوره المشبوه في عملية تهريب الإرهابيين من سجن” أبو غريب ” بطريقة هوليودية مثيرة إنما لمسؤوليته الكبيرة في سقوط محافظات عراقية عديدة بين أيدي عناصر الإرهابية..

ولكن لو فكرنا قليلا في حقيقة هذه الأحزاب الفاسدة و قادتها زعمائها العملاء ونهجهم التدميري المتواصل للعراق و حرق الأخضر واليابس فيه ، و في مقابل ذلك توظيف كل خيرات العراق لمصلحة النظام الإيراني ، فحينذاك يجب أن لا نستغرب قطعا إذا ما من زعيم أو قائد خرنكعي من بين هؤلاء و أولئك لم يزوروا موقع مجزرة سبايكر ، و ربما حتى ولا خطرت ببالهم القيام بمثل بزيارة هذه ، ذلك لأنهم يعتبرون أبناء الجنوب ما هم سوى أضحية ونذور رخيصة للتضحية بهم بين حين و آخر وعبر مساومات و محاصصة سلطوية للتشبث بالحكم وامتيازاته والعيش عيشة الملوك الصغار ولكن .. ولكن كخونة كبار !!..