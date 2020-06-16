Posted on by

ائتلاف الوطنية يدعو لحوار عراقي تركي لتسوية ازمة الفصائل الكردية المسلحة

دعا ائتلاف الوطنية الى اطلاق حوار عراقي تركي يفضي الى تسوية بشأن الفصائل المسلحة، مؤكداً ان استمرار تركيا بقصف الاراضي العراقية يسبب احراجا للقوى السياسية العراقية باكملها وللحكومة كذلك، بالاضافة الى سخط شعبي واسع خاصة في كردستان.

واوضح الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان القصف يتسبب باضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة في ظل التدهور الذي تشهده الاوضاع في العراق الصحية والمالية السياسية.

واكد الائتلاف ضرورة تحمل جميع الاطراف مسؤولياتها وضرورة وضع الاليات الكفيلة بحسمه وفي اسرع وقت.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

16 حزيران 2020

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close