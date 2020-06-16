الدفاع المدني: قيمة المواد التي تم انقاذها خلال أيار تجاوزت الـ30 مليار دينار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن قيمة المواد التي تم انقاذها خلال شهر أيار، فيما أكدت أن القيمة تجاوزت الـ 30 مليار دينار.

وذكرت المديرية في بيان ان “مجموع قيم المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط والخاص (30,787,000,000) بلغت ثلاثين مليار وسبعمائة وسبعة وثمانين مليون دينار عراقي انقذت من قبل فرق الدفاع المدني لشهر ايار في عموم المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان”.

وأضافت أن “قيمة المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت بـ نحو ( 3،334،250،000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وأربع وثلاثون مليون ومائتين وخمسون الف دينار عراقي ، اما قيمة المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت ( 27،425،750،000) سبعة وعشرون مليار و أربعمائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي”.

وعزت المديرية اسباب تكرار حوادث الحريق الى “حدوث التماس كهربائي والاهمال بتطبيق شروط السلامة والامان ، اذ يشهد العراق ارتفاع بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الاهلية من جهة اخرى”.