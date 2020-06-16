العراق يبدأ التفاوض لاقتراض 5 مليارات دولار من النقد الدولي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، أن وزير المالية بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار. وقال عضو اللجنة حنين قدو إن “موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيرا إلى أن لجنته “ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”. وأكد “الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية”، لافتا إلى أن “وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار”. ودعا قدو الحكومة إلى “السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية والتركيز في برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق عزم الحكومة على تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة. وكان من المقرر ان يصوت البرلمان في جلسة الاربعاء الماضي على قانون الاقتراض، إلا ان الاعتراضات على التشريع لم تبدد قبل الجلسة رغم محاولات وزير المالية علي علاوي الذي كان حاضرا في البرلمان. وخرج اجتماع الاربعاء، بتعديلات على القانون تقيد حجم الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولارات، والداخلي بـ(15) تريليون دينار، واشتراط ان تكون نسبة الفوائد لهذه القروض لا تتعدى الفوائد المعتمدة دوليا، وان ثلث اموال القرض تذهب للاستثمار.